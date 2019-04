Grupo educacional lança plataforma para formação personalizada de professores, a 'Teacherflix'

Uma plataforma com um catálogo variado de conteúdos audiovisuais, que podem ser acessados, interrompidos e retomados a qualquer momento. O fomato já é bastante conhecido, mas, ao invés de filmes e séries, a 'Teacherflix' oferece cursos online para a formação de professores e educadores. A plataforma será lançada próxima segunda-feira, 15, pelo grupo educacional Pearson.

Além dos cursos, a plataforma terá sugestões de "trilhas de aprendizado". Em vez de receber um certificado de conclusão de curso (com carga horário de 12 a 30 horas), os usuários poderão escolher um caminho de formação e receber um certificado de até 150 horas.

As trilhas são organizadas por temas como, por exemplo Educação Infantil, Legislação Educacional, Didática, Neurociência e Educação, Pensadores na Educação, Planejamento Escolar, Tecnologia Educacional, entre outros.

A assinatura tem preços diferentes, com valores a partir de R$ 25.

O Estado entrevistou Débora Panassolo, especialista da Pearson, sobre a nova plataforma:

1 - Por que decidiram lançar a plataforma de cursos? Qual o diferencial dela para outros cursos online que já são ofertados?

"O Teacherflix surgiu como uma necessidade do mercado de formação de professores. Hoje, a Educação brasileira é composta por 3 milhões de professoras e professoras, sendo que a maioria leciona no ensino básico. Segundo o Ideb (Índice de Desenvolvimento da Educação Básica), só 35% desses professores têm formação continuada e fazem cursos que os mantém atualizados após a graduação. Na outra ponta, temos o aluno. A Prova Brasil 2017 constatou que 15% dos alunos de matemática do 9º ano não conseguiram atingir o nível de conhecimento adequado para a série. Sabemos também que 75% dos nossos professores da Educação Básica trabalham no ensino público, ganham uma média de R$ 2 mil, lecionam em dois períodos e utilizam a parte na noite, horário que poderia ser utilizado para a formação continuada, com correções de provas e preparação de aulas. Os salários somados à falta de tempo impedem que os educadores se atualizem. Portanto, o Teacherflix é uma alternativa de formação de acordo com as necessidades dos professores brasileiros e alinhado às necessidades do século 21, podendo se encaixar no tempo de cada professor. Ele pode assistir aulas enquanto está no transporte público, por exemplo. O diferencial do Teacherflix é ele ser produzido pela Pearson, a maior empresa de Educação do mundo. Todo conteúdo é produzido por especialistas na área, por profissionais que sabem como as pessoas aprendem. Outro diferencial da ferramenta é que as aulas disponíveis noTeacherflix são focadas em atividades práticas, aplicáveis em sala de aula e com uma grande quantidade de recursos visuais"

2 - Qual o público alvo? Todos os professores da educação básica?

Resposta: "É uma plataforma para todos os segmentos de educação, desde o professor de educação infantil até o professor universitário, aluno de licenciatura e gestores educacionais. Os coordenadores escolares, por exemplo, podem assistir aulas de gestão de tempo e coaching. É importante destacar também que estamos criando um ecossistema, oferecendo uma solução que traz flexibilidade, acessibilidade e cabe no bolso dos nossos clientes potenciais. A plataforma não se restringe aos profissionais de educação básica."

3 - Que tipo de cursos são ofertados?

Resposta: "O que o Teacherflix traz são cursos de didáticas em sala de aula e também como utilizar as novas tecnologias de maneira produtiva e potencializar a gestão de pessoas para melhorar os resultados da Educação. Queremos aprimorar as gestão da sala de aula e das unidades escolares. Em vez de focar em matérias específicas, estamos atuando em dinâmicas, didáticas e gestão. O professor também terá acesso a novas abordagens que podem ser aplicadas em sala de aula, como Games em Educação, Redes Sociais na Educação, Design Thinking, Trilhas de Neurociência, Sarau na Educação Infantil, Fake News, entre outros"

4 - Sentem que os professores desejam uma formação mais prática?

Resposta: "Eles não somente desejam, como também precisam de uma formação mais prática. Em muitas pesquisas é apontado o abismo que existe entre a prática e a teoria, ou seja, aquilo que é ensinado nas faculdades, universidades. O Teacherflix faz a ponte entre o que ele aprende e a prática daquilo que ele tem que fazer ou ensinar e, principalmente, como ensinar. Estamos em uma fase de mudanças por conta das tecnologias, mas também de intersecção entre gerações de educadores. O educador de hoje tem o perfil do novo século. As pessoas precisam de soluções que atendam necessidades específicas e é isso que a gente quer trazer com o Teacherflix. O professor precisa introduzir tecnologia em seus planejamentos para a sala de aula porque os alunos já têm contato. Portanto, o uso excessivo das novas tecnologias pode abrir espaço para a criação e implementação de de soluções positivas. coisa positiva, os cursos da plataforma visam auxiliar o professor a transformar aquilo que está prejudicando a sala de aula em alguma coisa produtiva. Pensamos em um produto prático e que será acessado pelo computador ou celular. As aulas são modeladas em podcasts, video-aula, animação e atividades interativas para que os professores possam estar sempre engajados, que o conteúdo da plataforma seja sempre engajador."