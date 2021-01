Governo do Amazonas suspende a aplicação do Enem em escolas estaduais

O governador do Amazonas, Wilson Lima (PSC), publicou um decreto na noite desta quinta-feira, 14, suspendendo o uso das escolas públicas estaduais estaduais para a aplicação do Exame Nacional do Ensino Médio (Enem). A proibição vale para os dias 17 e 24 de janeiro, datas em que as provas serão realizadas em todo o País.

O decreto publicado pelo governador considera a grave crise de saúde pública causada pela pandemia de covid-19 no Estado. O Amazonas enfrenta uma nova explosão de casos da doença e sofre com falta de oxigênio nos hospitais. Médicos que trabalham em Manaus relatam que isso está levando os pacientes à morte por asfixia.

Na quarta-feira, Manaus já tinha decidido impedir a realização das provas em escolas municipais. No mesmo dia, a Justiça Federal do Amazonas suspendeu a aplicação da prova no Estado. A decisão liminar determina o adiamento do exame até o fim do estado de calamidade pública decretado pelo governador em 6 de janeiro, que vale até 5 de julho. A Advocacia-Geral da União (AGU) recorreu da decisão.