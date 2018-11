Governo desmente boato sobre cancelamento do Enem

BRASÍLIA - É falsa a notícia que circula nas redes sociais sobre o cancelamento da prova de hoje do Exame Nacional do Ensino Médio (Enem), segundo nota divulgada na manhã deste domingo, 4, pelo Instituto Nacional de Estudos e Pesquisa Educacionais Anísio Teixeira (Inep), órgão do Ministério da Educação (MEC) responsável pela prova.

De acordo com o Inep, a notícia falsa está sendo veiculada em uma página com layout parecido ao do site G1, que diz que o exame teria sido cancelado após suspeitas de fraude.

Segundo o órgão, o teste será aplicado normalmente em todo o País, conforme previsto, neste domingo e no próximo, dia 11. Cerca de 5,5 milhões de estudantes estão inscritos no exame, que é porta de acesso para boa parte das universidades brasileiras.

Veja abaixo a nota do Inep na íntegra:

“Circula nas redes sociais uma imagem falsa, simulando uma notícia do G1, informando que as provas do Exame Nacional do Ensino Médio (Enem) 2018 foram canceladas após suspeitas de fraudes na região Norte e Nordeste. A imagem é #FAKE.

“O Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais Anísio Teixeira (Inep) confirma a aplicação do Exame em todas as unidades da federação neste e no próximo domingo, 4 e 11 de novembro.

“Apenas os portais e redes sociais do Ministério da Educação e do Inep são fontes oficiais de informações sobre o Enem.”