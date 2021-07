Governo de SP anuncia expansão do número de escolas de tempo integral

O governo de São Paulo anunciou nesta segunda-feira, 12, a expansão do número de escolas de tempo integral no Estado. Segundo o governo, serão 778 novas escolas no ano que vem, totalizando 1.855 colégios com jornada estendida.

O anúncio da expansão das escolas de tempo integral foi realizado pelo governador de São Paulo, João Doria (PSDB), e pelo secretário estadual da Educação, Rossieli Soares, no Memorial da América Latina, na zona oeste de São Paulo.

O Programa Ensino Integral (PEI) foi lançado em 2012. Até agora, fazem parte do PEI 1.077 escolas, com 437 mil estudantes do ensino fundamental e ensino médio. Com a nova expansão, a expectativa é que 387,3 mil novos alunos de ensino fundamental e ensino médio estudem em uma escola de tempo integral, totalizando 824,3 mil estudantes.

O Plano Nacional de Educação (PNE) prevê que 50% das escolas públicas sejam de tempo integral no Brasil até 2024. Esse porcentual chegará a um terço das 5,6 mil escolas da rede estadual. Já em relação às matrículas, a meta do PNE é de que 25% dos alunos estudem em escolas de tempo integral em 2024 - índice que pode ser atingido por São Paulo no ano que vem.

O anúncio de expansão do número de escolas foi realizado simultaneamente para a imprensa e para profissionais da rede. O evento reuniu dezenas de diretores e dirigentes. Para a plateia, Doria disse se tratar de “um sonho”. “É uma vitória de grande importância. Tempo integral para o aconchego, estudo, ensino, alimentação, formação”, afirmou.

O modelo é visto como uma estratégia para alavancar os indicadores de desempenho dos estudantes no Estado. Nas escolas de tempo integral, os alunos têm jornada de até 9 horas, com atividades complementares como preparação acadêmica e orientação de estudo. "Quando aumento o tempo na escola, aumento as possibilidades para o aluno", afirmou Rossieli.

O PEI enfrenta críticas de parte dos professores. Apesar de receberem gratificação nas escolas de tempo integral, que corresponde a 75% do salário, os profissionais têm de atuar em uma única escola com 40 horas semanais de trabalho, o que os impede de trabalhar em outro colégio, da rede privada ou municipal, para complementar a renda.