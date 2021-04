Governo coloca na chefia da Capes reitora de universidade onde ministro se formou

BRASÍLIA - O governo federal nomeou a reitora do Centro Universitário de Bauru, Claudia Mansani Queda de Toledo, para a presidência da Coordenação de Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível Superior (Capes). A nomeação foi publicada em edição extra do Diário Oficial da União que circula na noite desta quinta-feira, 15.

Claudia assumirá o cargo no lugar de Benedito Guimarães Aguiar Neto, que foi exonerado do cargo na última segunda-feira, 12. O anúncio da saída de Benedito Guimarães, que estava no cargo desde janeiro de 2020, foi feito pelo Twitter na segunda, pelo ministro da Educação, Milton Ribeiro. Na ocasião, Ribeiro disse que o "próximo presidente da Capes será um profissional de perfil técnico e acadêmico", cujo nome seria divulgado oportunamente.

A Capes é uma agência de fomento à pesquisa, ligada ao Ministério da Educação, que tem como missão avaliar os cursos de pós-graduação no Brasil e divulgar informações científicas.

No currículo lattes, Claudia informa ter mestrado em Direito das Relações Sociais pela Pontifícia Universidade Católica (PUC) de São Paulo e doutorado em Direito Constitucional pela Instituição Toledo de Ensino, de Bauru, onde atualmente leciona. O Centro Universitário de Bauru, onde a nova presidente da Capes é reitora, integra a Instituição Toledo de Ensino, onde em 1990 o ministro Milton Ribeiro se formou em Direito. Em 1993, o advogado-geral da União, André Mendonça, se formou no mesmo curso da mesma faculdade.