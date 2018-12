Fuvest muda gabarito de questão de Física; confira

A Fuvest corrigiu a resposta para uma das questões da primeira fase do vestibular 2019, que seleciona estudantes para cursos de graduação na Universidade de São Paulo (USP). A retificação foi feita após recursos.

A resposta correta da questão de Física de número 15, da prova V, sobre frequência e velocidade angular, é, na verdade, a alternativa A e não a B. Segundo a Fuvest, houve uma "falha de transcrição." Veja aqui como ficou o gabarito retificado.

Os estudantes que fizeram a primeira fase da Fuvest no último domingo avaliaram a parte de Exatas como a mais difícil do vestibular. Mais de 117 mil candidatos participaram desta etapa. A abstenção foi a menor em oito anos, com 8,3% do total de inscritos.

A segunda fase da Fuvest ocorrerá nos dias 6 e 7 de janeiro e, no dia 24, será divulgada a lista de aprovados.