Fuvest inicia as inscrições e vai verificar o perfil racial dos aprovados

A Fundação Universitária para o Vestibular (Fuvest) abriu as inscrições para o vestibular 2023, que destina vagas para a Universidade de São Paulo (USP). Os interessados devem realizar a matrícula no site da fundação até as 12 horas de 23 de setembro e pagar a taxa de inscrição de R$ 191 até o dia 27 do mês que vem.

Também foram divulgadas as datas das provas: a primeira fase será realizada no dia 4 de dezembro, enquanto as provas da segunda fase estão agendadas para os dias 8 (Português e Redação) e 9 de janeiro (prova de disciplinas específicas de acordo com a carreira escolhida).

Leia Também Covid-19: USP põe fim à obrigatoriedade de uso de máscaras em sala de aula

Os exames de habilidades específicas (exigidas para os cursos de Artes Cênicas, Artes Visuais e Música) serão aplicadas entre os dias 11 e 14. A previsão é de que os resultados da primeira chamada sejam divulgados em 30 de janeiro. No ato da inscrição, os candidatos devem indicar apenas uma carreira e escolher, em ordem decrescente, até quatro cursos desejados.

Os dez cursos mais concorridos no vestibular de 2022 foram: Medicina, em São Paulo, com uma relação de 124,8 candidatos por vaga; Medicina, em Ribeirão Preto (100,8); Medicina, em Bauru (96,1); Psicologia, em São Paulo (62,2); Relações Internacionais, em São Paulo (47,2); Ciências Biomédicas, em São Paulo (45); Curso Superior do Audiovisual, em São Paulo (43,3); Psicologia, em Ribeirão (39,2); Design, em São Paulo (34,7); e Medicina Veterinária, em São Paulo (33,9).

Cotas e Seleção

Para o vestibular 2023, a USP vai oferecer 11.147 vagas. Das 8.230 vagas oferecidas pela Fuvest, 4.961 serão reservadas para ampla concorrência (AC), 2.173 vagas para candidatos que completaram o Ensino Médio em Escola Pública (EP) e 1.096 para alunos que se autodeclararem pardos, pretos e indígenas (PPI) e que também cursaram todo o ensino médio em escolas públicas. As outras 2.917 vagas serão oferecidas pelo Sistema de Seleção Unificada (Sisu) que utiliza a nota do Exame Nacional do Ensino Médio (Enem).

Todos os candidatos independentemente da categoria em que se inscreveram (ampla concorrência, escola pública ou PPI) serão classificados de acordo com a nota no vestibular. Serão preenchidas primeiramente as vagas para ampla concorrência, depois as de escola pública, e só então as vagas para PPI. Com isso, espera-se garantir que mais alunos negros e de escola pública ocupem as vagas em uma faculdade pública.

Em junho, a universidade criou uma comissão para verificar se candidatos que se declararam pretos ou pardos correspondem ao perfil racial informado por eles próprios na inscrição. A banca de heteroidentificação dos candidatos era uma demanda de estudantes negros, mas enfrentava resistência interna na USP, tendo sido um dos temas de debate na última eleição para reitor. A medida, aprovada pelo Conselho de Graduação, visa a coibir fraudes nas cotas raciais e será aplicada para todas as vagas. A comissão deve verificar os candidatos antes da confirmação da matrícula.

Vacina

Por fim, haverá obrigatoriedade da apresentação do comprovante do esquema vacinal completo e doses de reforço para aprovados realizarem a matrícula.

Enem 2022 já está montado e ocorre em 13 e 20 de novembro

Em entrevista para o programa radiofônico A Voz do Brasil, no início deste mês, o presidente do Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais Anísio Teixeira, Carlos Moreno, informou que os cadernos de provas do Exame Nacional do Ensino Médio (Enem) já estão montados.

Conforme previsão do órgão responsável pelo exame, os cadernos também já foram enviados para a gráfica e as datas de aplicação estão mantidas: 13 e 20 de novembro.

Também serão mantidos todos os protocolos de saúde adotados no ano passado: distanciamento entre concorrentes, uso de máscara por parte dos aplicadores, fiscais e coordenadores e higienização de ambientes contra a covid-19. Moreno destacou o fato que este ano a prova comum e o Enem Digital ocorrem nos mesmos dias, com a mesma avaliação de Redação, e os candidatos poderão se identificar nos portões com documentos digitais.