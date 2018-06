Fuvest divulga segunda chamada de aprovados no vestibular 2018

SÃO PAULO - A Fundação Universitária para o Vestibular (Fuvest) divulgou nesta quinta-feira, 8, a segunda lista de aprovados no vestibular 2018. Foram convocados 1.695 nomes para fazer matrícula em cursos da Universidade de São Paulo, sendo 1.328 novos e 367 matriculados da chamada anterior que tiveram a solicitação de remanejamento atendida.

Os convocados dessa lista e também os da primeira chamada que já fizeram o registro prévio pela internet devem efetuar matrícula presencial obrigatória nos dias 15 e 16 no serviço de graduação da unidade onde foram aprovados.

A terceira chamada será feita no dia 22, e a matrícula desses convocados já terá de ser realizada no dia 23.

Todos os candidatos precisam apresentar os seguintes documentos para fazer matrícula:

1. Certificado de conclusão do curso de ensino médio ou equivalente e respectivo histórico escolar ou diploma de curso superior devidamente registrado (uma cópia);

2. Documento de identidade oficial (uma cópia);

3. Uma foto 3 x 4 com menos de um ano.

As cópias dos documentos 1 e 2 deverão ter sua autenticidade comprovada mediante a apresentação, no ato da matrícula, do respectivo original ou de cópia autenticada.