Fuvest divulga notas de corte; Medicina e Engenharia Aeronáutica são as mais altas

SÃO PAULO - A Fundação Universitária para o Vestibular (Fuvest), responsável pelo processo seletivo da Universidade de São Paulo (USP), divulgou nesta sexta-feira, 6, as notas de corte do vestibular 2020. A maior cota de corte ficou com o curso de Medicina em São Paulo - para chegar à segunda fase o candidato precisa ter acertado, no mínimo, 78 das 90 questões da primeira etapa. Em seguida estão Medicina em Bauru e Medicina em Ribeirão Preto, com 75 pontos, e Engenharia Aeronáutica em São Carlos, com 70.

LEIA TAMBÉM > Cresce número de inscritos no vestibular da Fuvest

Os candidatos que atingiram as notas de corte vão realizar as provas da segunda fase do vestibular em 5 e 6 de janeiro. A lista oficial de convocados será divulgada na próxima segunda-feira, 9.

Entre os cursos tradicionais, Administração, Ciências Contábeis, Economia e Economia Empresarial ficaram com notas de corte de 48 pontos, Odontologia, com 50 pontos, Jornalismo e Publicidade e Propaganda, com 54 pontos, Medicina Veterinária, com 57 pontos, Direito, com 58 pontos, Engenharia na Escola Politécnica, com 62 pontos, e Psicologia, com 63 pontos. Todos os cursos são de São Paulo.

Confira a lista completa:

A nota de corte mais baixa foi de 27 pontos para os cursos:

Biblioteconomia em São Paulo

Gestão Ambiental em São Paulo e na USP Leste

Lazer e Turismo em São Paulo e na USP Leste

Letras em São Paulo

Música em Ribeirão Preto

Pedagogia em Ribeirão Preto

Gerontologia em São Paulo e USP Leste

Engenharia de Biossistemas em Pirassunuga

Licenciatura em Matemática/ Física em São Paulo

Química - Licenciatura em Ribeirão Preto

Grupo PPI (pretos, pardos e indígenas)

Em alguns cursos, a nota de corte de candidatos de escola pública (PPI) foi maior que na ampla concorrência.

Licenciatura em Ciências Exatas em São Carlos

Ampla concorrência: 28

Candidatos de Escola Pública - Grupo PPI : 35

Licenciatura em Matemática/ Física em São Paulo

Ampla concorrência: 27

Candidatos de Escola Pública - Grupo PPI: 28

Gerontologia na USP Leste e em São Paulo

Ampla concorrência: 27

Candidatos de Escola Pública - Grupo PPI: 29

Biblioteconomia em São Paulo

Ampla concorrência: 27

Candidatos de Escola Pública - Grupo PPI: 28

Treineiros

Humanas

3.725 - inscritos

765 - convocados para a 2ª fase

49 - nota de corte

Biológicas

4.145 - inscritos

775 - convocados para a 2ª fase

51 - nota de corte

Exatas

3.177 - inscritos

734 - convocados para a 2ª fase

54 - nota de corte

Fuvest 2020

Ampla concorrência

94.888 - inscritos

23.938 - convocados para a 2ª fase

Candidatos de Escola Pública

26.372 - inscritos

7.943 - convocados para a 2ª fase

Candidatos de Escola Pública - Grupo PPI

7.896 - inscritos

3.043 - convocados para a 2ª fase

Confira datas importantes

9 de dezembro

Divulgação da lista de convocados e dos locais da segunda fase

5 e 6 de janeiro

Provas da segunda fase

8 a 10 de janeiro

Prova de Habilidades Específicas - Artes Cênicas

24 de janeiro

Divulgação da primeira lista de aprovados no vestibular

25 a 28 de janeiro

Período de matrícula virtual da primeira chamada

31 de janeiro

Divulgação da segunda lista de aprovados no vestibular

3 e 4 de fevereiro

Período de matrícula virtual da segunda chamada

6 de fevereiro

Divulgação dos resultados dos treineiros

7 de fevereiro

Divulgação da terceira chamada

10 e 11 de fevereiro

Matrícula virtual da terceira chamada

10 a 12 de fevereiro

Período de Lista de Espera - manifestação de interesse

18 e 19 de fevereiro de 2020

Período da matrícula presencial da primeira até a terceira chamada

26 de fevereiro a 6 de março

Período de convocação da lista de espera

10 e 11 de março

Período da matrícula presencial - lista de espera

Vagas

Para 2020, a USP oferece 11.147 vagas em 106 carreiras de graduação. Do total, 8.317 são destinadas à seleção pelo Concurso Vestibular Fuvest 2020, enquanto 2.830 vagas são voltadas para o Sistema de Seleção Unificada (Sisu), com candidatos participantes do Exame Nacional do Ensino Médio (Enem).

Outras 113 vagas são reservadas para estudantes brasileiros participantes de competições do conhecimento. A seleção é feita de acordo com um sistema de pontuação que tem como base a medalha obtida pelo aluno na competição.