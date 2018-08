Fuvest divulga manual do candidato para vestibular 2019

A Fundação Universitária para o Vestibular (Fuvest) divulgou nesta quarta-feira, 1, o manual do candidato para o vestibular de 2019 .

O documento traz informações sobre datas e horários de provas, inscrição, carreiras e cursos, habilidades específicas, matrículas de todos os cursos oferecidos na Universidade de São Paulo (USP).

As inscrições serão abertas no dia 13 de agosto e seguirão até 14 de setembro no site da Fuvest. A taxa de inscrição custará R$ 170 e deverá ser paga até o dia 18 de setembro.

O candidato ao preencher o formulário de inscrição deve informar o próprio CPF e o número do documento de identidade (RG).

Para o cadastro inicial da inscrição, é necessário anexar uma foto, cuja imagem deve ter um fundo sem detalhes. Essa imagem será comparada com a foto coletada nos dias de provas, para reconhecimento facial.

Serão reservadas 40% das vagas de cada curso para alunos que fizeram todo o ensino médio em escola pública. Também haverá seleção de vagas por meio do Sisu.

O vestibular acontece em duas etapas. A primeira está marcada para o dia 25 de novembro e a segunda acontecerá entre os dias 6 e 7 de janeiro de 2019.