Fuvest divulga lista de livros para o vestibular

A Fundação Universitária para o Vestibular (Fuvest) divulgou a lista de obras literárias que serão utilizadas até o ano de 2022, já aprovadas pela Pró-Reitoria de Graduação da USP. Veja a lista de obras por ano.

Haverá livros diferentes no processo seletivo de 2020, em relação ao ano anterior: Quincas Borba substitui Memórias Póstumas de Brás Cubas, ambos de Machado de Assis. Angústia, de Graciliano Ramos, entra no lugar de Vidas Secas, do mesmo autor. Poemas Escolhidos, de Gregório de Matos, passa a ser cobrado, e Iracema, de José Alencar, sai da lista.

Nos vestibulares de 2021 e 2022, haverá troca de seis obras. Veja a relação:

Vestibular Fuvest 2020

Livros Autores Poemas Escolhidos* Gregório de Matos Quincas Borba* Machado de Assis Claro Enigma Carlos Drummond de Andrade Angústia* Graciliano Ramos A Relíquia Eça de Queirós Mayombe Pepetela Sagarana Guimarães Rosa O Cortiço Aluísio Azevedo Minha Vida de Menina Helena Morley

*Novas obras exigidas em relação à Fuvest 2019

Vestibular Fuvest 2021

Livros Autores Poemas Escolhidos Gregório de Matos Quincas Borba Machado de Assis Claro Enigma Carlos Drummond de Andrade Angústia Graciliano Ramos A Relíquia Eça de Queirós Mayombe Pepetela Campo Geral* Guimarães Rosa Romanceiro da Inconfidência* Cecília Meireles Nove Noites* Bernardo Carvalho

*Novas obras exigidas em relação à Fuvest 2020

Vestibular Fuvest 2022

Livros Autores Poemas Escolhidos Gregório de Matos Quincas Borba Machado de Assis Alguma Poesia* Carlos Drummond de Andrade Angústia Graciliano Ramos Mensagem* Fernando Pessoa Terra Sonâmbula* Mia Couto Campo Geral Guimarães Rosa Romanceiro da Inconfidência Cecília Meireles Nove Noites Bernardo Carvalho

*Novas obras exigidas em relação à Fuvest 2021