Fuvest divulga lista de aprovados para a segunda fase do vestibular 2020

SÃO PAULO - A Fundação Universitária para o Vestibular (Fuvest), responsável pelo processo seletivo da Universidade de São Paulo (USP), divulgou a lista de convocados para a segunda fase do vestibular 2020.

As provas acontecem nos dias 5 e 6 de janeiro. Os endereços dos locais de prova também já estão disponíveis. O local específico em que cada candidato realizará a prova pode ser obtido na Área do Candidato.

Confira a lista de convocados.

Segunda fase

Dia 5

Prova de Português e a Redação

Dia 6

Provas serão de disciplinas específicas, de acordo com a carreira escolhida

Confira os endereços dos locais das provas.

Abertura dos portões

Em ambos os dias, os portões do locais de prova serão abertos às 12h30 e fechados às 13h, quando terá início a aplicação das provas, com duração de 4 horas. Não haverá tempo adicional para a transcrição de respostas.

Segundo a Fuvest, as questões da 2ª fase têm caráter discursivo e permitem ao candidato, após a identificação do problema proposto, construir sua resposta por caminhos próprios.

Notas de corte

Na última sexta-feira, a fundação divulgou a relação das notas de corte para todas as carreiras.

A maior cota de corte ficou com o curso de Medicina em São Paulo - para chegar à segunda fase o candidato precisa ter acertado, no mínimo, 78 das 90 questões da primeira etapa. Em seguida estão Medicina em Bauru e Medicina em Ribeirão Preto, com 75 pontos, e Engenharia Aeronáutica em São Carlos, com 70.

Confira datas importantes

5 e 6 de janeiro

Provas da segunda fase

8 a 10 de janeiro

Prova de Habilidades Específicas - Artes Cênicas

24 de janeiro

Divulgação da primeira lista de aprovados no vestibular

25 a 28 de janeiro

Período de matrícula virtual da primeira chamada

31 de janeiro

Divulgação da segunda lista de aprovados no vestibular

3 e 4 de fevereiro

Período de matrícula virtual da segunda chamada

6 de fevereiro

Divulgação dos resultados dos treineiros

7 de fevereiro

Divulgação da terceira chamada

10 e 11 de fevereiro

Matrícula virtual da terceira chamada

10 a 12 de fevereiro

Período de Lista de Espera - manifestação de interesse

18 e 19 de fevereiro de 2020

Período da matrícula presencial da primeira até a terceira chamada

26 de fevereiro a 6 de março

Período de convocação da lista de espera

10 e 11 de março