Fuvest divulga lista de aprovados da 1ª fase do vestibular da USP; veja relação

A Fundação Universitária para o Vestibular (Fuvest) divulgou nesta segunda-feira, 1º, a lista oficial dos aprovados para a segunda fase do vestibular de 2021, principal acesso à Universidade de São Paulo (USP). Já estão definidos também os locais de prova, que ocorrerão nos dias 21 e 22 deste mês, com resultado previsto para 19 de março.

No total, foram mais de 33 mil candidatos selecionados para a nova etapa do vestibular. Destes, 21 mil para a modalidade ampla concorrência, 9 mil para a modalidade de ação afirmativa EP - destinadas aos candidatos que, independentemente da renda, tenham cursado integralmente o ensino médio em escolas públicas - e 3 mil para a modalidade ação afirmativa PPI, que tem vagas destinadas a candidatos autodeclarados pretos, pardos e indígenas que, independentemente da renda, tenham cursado integralmente o ensino médio em escolas públicas.

A segunda fase será realizada em 51 locais de prova espalhados por 23 cidades do Estado de São Paulo. Além da capital, o teste será aplicado em Osasco, Guarulhos, Santana de Paranaíba, Campinas, Mogi das Cruzes, Jundiaí, São José dos Campos, Santo André, Piracicaba, Limeira, São Bernardo do Campo, Santos, Sorocaba, Lorena, Presidente Prudente, Araçatuba, Bauru, São Carlos, São José do Rio Preto, Pirassununga, Ribeirão Preto e Franca.

Neste ano o vestibular da Fuvest oferece 8.242 vagas de ingresso em cursos de graduação na USP, de um total de 11.147. As demais 2.905 vagas serão preenchidas por candidatos que realizaram o Exame Nacional do Ensino Médio (Enem) e que se inscreverem para uma vaga na universidade através do SISU, entre os dias 8 e 12 de fevereiro.

Para a segunda fase, a Fuvest mantém as exigências sanitárias para os candidatos em virtude da pandemia de covid-19. A instituição exige que os participantes usem máscara e que mantenham distância mínima de 1,5 metro dos demais nos locais de aplicação.

Além disso, será disponibilizado álcool em gel em todas as salas e banheiros dos locais de prova e distribuído sachês com lenço umedecido de álcool em cada carteira para desinfecção adicional por parte do candidato.

A Fuvest também recomenda que os participantes não compareçam ao exame se estiverem com suspeita ou tenham testado positivo para a covid-19. Os portões serão abertos com antecedência de uma hora em relação ao início da prova, às 12h.