Fuvest divulga gabarito da primeira fase; confira

SÃO PAULO - A Fundação Universitária para o Vestibular (Fuvest) divulgou na noite deste domingo, 25, o gabarito da prova da primeira fase do processo seletivo, principal forma de acesso à Universidade de São Paulo (USP). Ao todo, 117,2 mil candidatos compareceram aos locais de aplicação. A abstenção foi de 8,3% do total de inscritos, a menor em oito anos.

Veja a correção ao vivo da Fuvest abaixo:

Os candidatos tiveram que responder a 90 questões de múltipla escolha de biologia, física, geografia, história, inglês, matemática, português e química. O curso de Medicina da USP segue como o mais disputado do vestibularda Fuvest. Quem for concorrer no processo de seleção, vai disputar em uma relação de 115 candidatos por vaga. As três carreiras mais concorridas são de Medicina: São Paulo (115,2), Ribeirão Preto (108,7) e Bauru (86,9), respectivamente.

Confira o gabarito da primeira fase da Fuvest