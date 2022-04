Fuvest divulga calendário do vestibular 2023 e lista de obras literárias até 2026

A Fundação Universitária para o Vestibular (Fuvest) divulgou nesta terça-feira, 26, o calendário para o vestibular 2023 para os estudantes interessados em concorrer a uma vaga na Universidade de São Paulo (USP). O período de inscrição vai de 15 de agosto a 23 de setembro de 2022.

Conforme o calendário, a prova da primeira fase será realizada em 4 de dezembro de 2022, enquanto as provas da segunda fase estão programadas para os dias 8 e 9 de janeiro de 2023. As provas de habilidades específicas serão aplicadas entre os dias 11 e 14 de janeiro.

A lista da primeira chamada dos aprovados do vestibular 2023 será divulgada no dia 30 de janeiro. Clique aqui para mais informações.

Calendário

Período de inscrição - 15 de agosto e 23 de setembro de 2022

Prova da primeira fase - 4 de dezembro de 2022

Provas da segunda fase - 8 e 9 de janeiro de 2023

Provas de habilidades específicas - 11 e 14 de janeiro de 2023

Lista da primeira chamada - 30 de janeiro de 2023

A Fuvest também divulgou a lista de obras literárias para os próximos quatro concursos: 2023, 2024, 2025 e 2026. Veja aqui .

Conforme a entidade, o vestibular para ingresso na USP exige ao todo nove livros de leitura obrigatória que são representativos dos diferentes períodos das literaturas brasileira e portuguesa e integram o conteúdo da prova de Português.

Lista de obras literárias do vestibular da Fuvest

As obras em negrito são os livros que mudam na lista com relação ao vestibular do ano anterior.

Fuvest 2023 - Será mantida a mesma lista da Fuvest 2022

Poemas Escolhidos – Gregório de Matos

Quincas Borba – Machado de Assis

Alguma poesia – Carlos Drummond de Andrade

Angústia – Graciliano Ramos

Mensagem – Fernando Pessoa

Terra Sonâmbula – Mia Couto

Campo Geral – Guimarães Rosa

Romanceiro da Inconfidência- Cecília Meireles

Nove Noites – Bernardo Carvalho

Fuvest 2024

Marília de Dirceu - Tomás Antônio Gonzaga

Quincas Borba – Machado de Assis

Angústia – Graciliano Ramos

Alguma Poesia – Carlos Drummond de Andrade

Mensagem – Fernando Pessoa

Nós matamos o cão tinhoso! – Luís Bernardo Honwana

Campo Geral – Guimarães Rosa

Romanceiro da Inconfidência – Cecília Meireles

Dois irmãos – Milton Hatoum

Fuvest 2025

Marília de Dirceu – Tomás Antônio Gonzaga

Quincas Borba – Machado de Assis

Os ratos – Dyonélio Machado

Alguma Poesia – Carlos Drummond de Andrade

A Ilustre Casa de Ramires – Eça de Queirós

Nós matamos o cão tinhoso! – Luís Bernardo Honwana

Água Funda – Ruth Guimarães

Romanceiro da Inconfidência – Cecília Meireles

Dois irmãos – Milton Hatoum

Fuvet 2026