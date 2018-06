Fuvest aplica provas de 2ª fase a partir deste domingo

A Fuvest realiza nos dias 7,8 e 9 de janeiro os exames da segunda fase do vestibular da Universidade de São Paulo (USP).

Os 19.690 candidatos que disputam 8.402 vagas oferecidas em cursos da USP farão provas em 35 escolas, sendo 18 na região metropolitana de São Paulo e 17 no interior do Estado.

Para conferir o endereço do seu local de prova, o candidato deve acessar o site da Fuvest e informar o nome, CPF ou o número de inscrição.

A abertura dos portões ocorrerá às 12h30 (horário de Brasília) e o acesso aos locais de prova será permitido até as 13 horas (horário de Brasília). O vestibulando poderá retirar-se a partir das 15 horas.

A segunda fase é constituída de três provas discursivas, obrigatórias para todos os candidatos. Cada uma delas terá 4 horas de duração:

1º dia - 7 de janeiro (domingo): 10 questões de português e redação.

2º dia - 8 de janeiro (segunda-feira): 16 questões sobre as seguintes disciplinas do núcleo comum obrigatório do ensino médio: história, geografia, matemática, física, química, biologia e inglês.

3º dia - 9 de janeiro (terça-feira): 12 questões de duas ou três disciplinas (6 ou 4 questões de cada uma), de acordo com a carreira escolhida pelo vestibulando.

Nesses três dias, os cadernos de provas serão disponibilizados a partir das 19 horas, no site da Fuvest.

Para os candidatos ao curso de Artes Cênicas, o vestibular continuará nos dias 10, 11 e 12 de janeiro com as provas de habilidades específicas.

O que levar

No primeiro dia de prova, os candidatos devem levar uma foto 3×4 recente (com ou sem data). Para a realização do exame, será necessário também documento original de identidade (com foto) e caneta esferográfica (tinta azul ou preta).

São permitidos, para rascunho, o uso de lápis e de borracha, apontador, régua e compasso. Água e alimentos leves podem ser consumidos durante a prova. O candidato não poderá utilizar ou manipular, em qualquer área do prédio, aparelhos celulares ou outro tipo de equipamento eletrônico ou de telecomunicação. Os relógios também não poderão ser usados.

Transporte Público

Os candidatos que vão disputar a segunda fase do vestibular da USP terão disponíveis 81 linhas de ônibus do sistema municipal de transportes para chegar aos locais de prova na cidade.

Para obter mais informações sobre ônibus, itinerários e horários é possível ligar para o telefone 156, acessar o site ou recorrer a aplicativos que usam dados abertos e são homologados pela SPTrans, como ‘Moovit’ e ‘Cadê o Ônibus?’, entre outros.