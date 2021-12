Fuvest 2022: Veja a lista de aprovados para a 2ª fase do vestibular da USP

A Fundação Universitária para o Vestibular (Fuvest) divulgou nesta segunda-feira, 24, a lista de aprovados para a segunda fase do vestibular de 2022. Veja a lista aqui. Os aprovados poderão competir por uma das 11.147 vagas dos 184 cursos da Universidade de São Paulo (USP).

A segunda fase do vestibular será realizada nos dias 16 e 17 de janeiro de 2022 a partir das 13h, com saída permitida às 15h. Os locais para a próxima prova já estão disponíveis para consulta na área do candidato no site da Fuvest, assim como as informações sobre as provas de habilidades específicas para os cursos de Música, Artes Cênicas e Artes Visuais.

Por causa da pandemia da covid-19, as provas deste ano contam com medidas de segurança para evitar a transmissão da doença. Máscaras cobrindo nariz e boca são obrigatórias. As normas de biossegurança aplicadas na fase anterior seguem as mesmas, mas o candidato deverá conferir o Manual de Biossegurança da segunda fase no site da Fuvest, que estará disponível ainda nesta segunda.

Entre as 11.147 vagas disponíveis, pelo menos 8.211 candidatos serão selecionados pelo vestibular da Fuvest. O restante das vagas será destinado aos candidatos do Sistema de Seleção Unificada (Sisu/Enem).