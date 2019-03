Fundação Estudar tem última semana de inscrição para programa de bolsas

SÃO PAULO - O prazo para inscrições no programa de bolsas da Fundação Estudar termina no dia 1º de abril. Até o momento mais de 40 mil jovens, entre 16 e 34 anos, já se inscreveram.

O valor é de R$ 75 para inscrições nos programas de graduação e intercâmbio e de R$ 150 para inscrições nos programas de pós-graduação. Os interessados devem fazer a inscrição pelo site.

Os estudantes interessados no programa Líderes Estudar precisam estar matriculados, em processo de aceitação ou cursando o ensino superior em uma das quatro categorias de bolsa: graduação completa no Brasil, intercâmbio acadêmico de graduação ou duplo diploma no exterior, graduação completa no exterior e pós-graduação no exterior.

O programa já conta com mais de 600 lideranças de todo Brasil em sua rede que conta com várias instituições de ensino como: Harvard University, University of Oxford, Boston College, London Business School, Instituto Tecnológico de Aeronáutica (ITA), Universidade de São Paulo (USP), Universidade Federal do Rio de Janeiro (UFRJ), Universidade Federal do Rio Grande do Sul (UFRGS) entre outras.

Além de auxílio financeiro, o programa oferece também mentoria, conexão com grandes executivos, cursos, fóruns e diversas outras atividades focadas no desenvolvimento pessoal e profissional do estudante.

Critérios de avaliação

De acordo com a Fundação Estudar, que formou mais de 600 lideranças em todo o país, os critérios de avaliação são observados por meio de excelência acadêmica e profissional, alto potencial intelectual, competências como liderança, empreendedorismo, pró atividade, criatividade, ética e gosto por desafios.