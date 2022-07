Focas Estadão: veja lista de selecionados para segunda fase do Curso de Jornalismo de Saúde

Saiu a lista de candidatos aprovados para a segunda fase do processo seletivo do 1º Curso Estadão de Jornalismo de Saúde, o mais novo programa de treinamento para jovens profissionais promovido pelo Grupo Estado. O curso conta com o patrocínio da Interfarma. A lista dos 30 selecionados será divulgada no dia 15 de julho.

Confira os nomes:

Alexandre Luiz Meiken Monteiro

Aline Albuquerque Lima

Ana Carolina Valentim Montoro

Ana Caroline Almeida

Ana Laura Ferrari de Azevedo

Ana Luísa de Sousa Santos

Ana Luiza Antunes Soares Bessa

Beatriz Bulhões de Sousa Santa Rita

Beatriz Leite

Calebe Henrique Bernardes de Souza

Camila Pergentino Almeida

Camila Silva dos Santos

Felipe dos Santos Araujo

Fellipe de Souza Gualberto Leite

Fernanda Freire de Sousa

Flávia de Campos Arnaud Rios

Flávia Thais Terres

Francisco Carlos Da Silva Sousa

Giovanna Bonfim de Castro

Guilherme Martins Lara da Rosa

Guilherme Santiago da Silva

Ingrid Cristini Rodrigues de Oliveira

Isabel Linck Gomes

Isabela Albano Buriola

Isabela da Silva Alves

Isabela Reis Abalen Dias

Iuri Gonçalves Santos

Jaqueline Francielle de Oliveira Silva

Jefferson Tafarel Fernandes Rocha

Jéssica Paula Silva Lima

Kallyohana Alves Momesso

Karolline Vicente da Silva

katharina barboza da cruz

Laís Seguin

Lara Bussab Castelo

Layla Gabriele Shasta Rodrigues de Olivera

Leonardo Bonetto Caberlon

Letícia Pille

Lidiane de Oliveira Nóbrega

Maria Carolina Neris Gonzalez

Maria Clara Gomes Mendes

Mariana Macedo de Melo

Matheus Metzker Vieira

Mayane Cristina dos Santos Silva

Milena Félix de Souza

nathalia dos santos lino

Nicoli do Céu Nogueira Paiva Raveli

Paloma Rafaela Correa Pinheiro

Pedro Henrique Miranda Santos

Pedro Nakamura Scharlau Vivas VIeira

Rafaela Cordeiro Rasera

Rafaela Souza Pereira

Raisa Toledo Baptista

Sofia Mello Lungui

Stéphanie Karoline Araujo do Carmo

Thais Porsch

Victória Ribeiro Carvalho

Vinícius Antunes Sanfelice

Vitor Hugo Batista de Oliveira