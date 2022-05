Focas do Estadão: confira os aprovados para a 32ª turma do Curso de Jornalismo

Saiu a lista de aprovados para o 32º Curso Estadão de Jornalismo. Também conhecido como programa de Focas, o treinamento para jovens profissionais será realizado de 23 de maio a 12 de agosto, em formato híbrido, com as primeiras semanas online e as demais na sede do Grupo Estado, em São Paulo.

O programa em período integral reúne aulas teóricas – como política, economia, direito, ética e português – e atividades práticas no próprio curso e nas redações. Os alunos também desenvolvem do início ao fim um projeto jornalístico multiplataforma.

O curso é gratuito para os selecionados e tem o certificado válido como extensão pela Universidade de Navarra, na Espanha. O patrocínio é do Mercado Livre. Confira a lista dos aprovados:

Alex Jorge Braga Alves

Ana Carolina Faria Pedreira de Cerqueira

Ana Carolina Pinheiro de Sousa Cipriano

Ana Carolina Silva de Aguiar

Beatriz Bronzeri Pugliesi

Bruna Canella Fernandes da Silva

Daniel Vila Nova Rodrigues

Emylly de Oliveira Alves

Enzo Kfouri Carrieri

Fábio Tarnapolsky

Gabriel Simões Belic

Gabriela Meireles Caldas Fernandes

Giovana Vieira Frioli

Hugo Fernando Barbosa

Isabella Alonso Panho

João Victor Scheller dos Santos da Rocha

Julia Cerqueira Pestana

Laís Adriana de Almeida

Lavínia Beyer Kaucz

Leonardo Catto

Luana Veiga Clérigo

Lucas de Amorim

Luis Felipe do Nascimento

Marcela Vilar Mota Santos

Maria Eduarda Souza do Nascimento

Maria Leticia França de Moura

Milka Gomes de Moura

Natália Xavier Coelho

Ramiro Brites Pereira da Silva

Uésley Almeida Durães