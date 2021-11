Fim de ano na escola: como reduzir a tensão?

O ano está chegando ao fim e, na escola, novembro e dezembro são sinônimos de correria. Estudantes fazem as últimas provas; os adolescentes enfrentam os vestibulares. Nos colégios, pais são chamados para reuniões e festas de encerramento. Em mais um ano de pandemia, o esgotamento é geral. Como lidar, então, com a tensão do fim do ano letivo? É possível passar por essa fase com mais tranquilidade?

A psicóloga e colunista do Estadão Rosely Sayão bate um papo sobre isso na tarde desta terça-feira, 23, em uma live nas redes sociais. Vamos falar sobre a pressão por notas e resultados nos vestibulares e a infinidade de eventos que enchem a agenda das famílias nesta época do ano. Se você tem perguntas e quer participar, é só escrever um comentário nas redes sociais do Estadão, durante a transmissão.

A live será transmitida às 16 horas no Facebook e no LinkedIn do Estadão. Também ficará disponível no YouTube. Até lá!