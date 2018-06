Fies divulga resultado do processo seletivo nesta segunda-feira

O Fundo de Financiamento Estudantil (Fies) divulga nesta segunda-feira, 5, o resultado do processo seletivo referente ao primeiro semestre deste ano. Quem não estiver nessa pré-seleção será, automaticamente, incluído na lista de espera.

A lista de candidatos para a modalidade do Programa de Financiamento Estudantil (P-Fies), que é financiada por bancos, será divulgada no dia 12 de março. Nesta opção, não existe a etapa de lista de espera.

Os candidatos pré–selecionados na chamada única para o Fies têm de 6 a 8 de março para complementar as informações no site do FiesSeleção a fim de contratar o financiamento. No P–Fies, também não existe a etapa de complementação de informações.

Pagamento. Os estudantes que receberem o financiamento do Fies, que tenham renda familiar per capita de até 3 salários mínimos, terão taxa real zero de juros. Durante o curso, deve ser pago, mensalmente, o valor da coparticipação.

Após a conclusão do curso, o estudante vai quitar o saldo devedor do financiamento de acordo com a sua realidade financeira, ou seja, o pagamento será variável conforme a renda. Nos casos de o estudante não ter renda, será cobrado apenas o pagamento mínimo.