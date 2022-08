Fies: convocação de candidatos da lista de espera começa nesta segunda; veja o que é preciso fazer

A convocação dos candidatos da lista de espera do Fundo de Financiamento Estudantil (Fies) começou nesta segunda-feira, 22, e segue até 22 de setembro. Os pré-convocados deverão entrar no portal do programa para incluir informações complementares além das indicadas no momento da inscrição.

O candidato também precisará ir até a instituição de ensino para a qual foi pré-selecionado em até cinco dias úteis após a inclusão dos novos dados na plataforma. Os documentados apresentados nessa etapa variam de acordo com cada instituição.

Todos os não pré-selecionados na chamada única são automaticamente incluídos na lista de espera. A consulta à lista e a inclusão dos novos dados devem ser realizadas na plataforma do fundo de financiamento (acessounico.mec.gov.br/fies). Segundo o Ministério da Educação, em 2022, foram ofertadas 110.925 vagas de financiamento pelo Fies.