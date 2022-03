Fies 2022: Inscrições para o 1º semestre se encerram nesta sexta-feira

As inscrições para o processo seletivo do Fundo de Financiamento Estudantil (Fies) para o 1º semestre de 2022 se encerram nesta sexta-feira, 11. A candidatura pode ser feita pelo portal do programa, onde o estudante encontra o cronograma completo do processo seletivo. Cada estudante poderá se inscrever em até três opções de curso. Neste ano, serão ofertadas 110.925 vagas.

Instituído pela Lei nº 10.260, de 12 de julho de 2001, o Fies tem como objetivo conceder financiamento a estudantes em cursos superiores particulares, com avaliação positiva nos processos conduzidos pelo Ministério da Educação (MEC) e ofertados por instituições privadas de educação superior aderentes ao programa.

Desde 2018, a iniciativa passou a ter taxa zero de juros. O empréstimo pode ser pago após a conclusão da graduação.

O resultado dos pré-selecionados será divulgado no dia 15 de março. O prazo para fornecer informações complementares da inscrição será entre 16 e 18 de março. Já a convocação para a lista de espera acontecerá de 16 de março a 28 de abril. O estudante que não for pré-selecionado na chamada única será automaticamente incluído na lista de espera.

Para participar, o candidato tem que ter feito o Exame Nacional do Ensino Médio (Enem) entre as edições de 2010 a 2021; obtido média nas cinco provas igual ou superior a 450 pontos; não ter zerado a redação; e não ter participado da edição como "treineiro" (sem o ensino médio completo). Além disso, precisa ter renda familiar mensal bruta de até três salários mínimos por pessoa.