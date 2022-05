Fatecs são opção pública, com cursos de software e de Defesa Cibernética

As opções de meio de ano não se limitam a faculdades particulares. Na modalidade pública, em São Paulo, vale destacar os cursos de tecnólogo.

Começaram na quarta-feira as inscrições para o processo seletivo das Faculdades de Tecnologia do Estado (Fatecs), com 17.615 vagas, distribuídas entre as 75 unidades paulistas e com mais de 80 programas superiores. Entre os destaques está Defesa Cibernética, com 40 vagas no período noturno, em Jundiaí.

Outra opção que atrai cada vez mais a procura de estudantes é Desenvolvimento de Software Multiplataforma, que teve início no ano passado em 12 unidades. E passa agora a ser oferecido pelas unidades Itaquera (capital) e Matão, com 40 vagas em cada.

Para concorrer a um lugar no processo seletivo deste semestre, os interessados devem ter concluído o ensino médio regular ou equivalente. É preciso comprovar a conclusão até a data da matrícula.

BÔNUS.

O Sistema de Pontuação Acrescida do Centro Paula Souza, instituição paulista que administra as Fatecs e também as escolas técnicas estaduais (ETECs), concede acréscimo de pontos à nota final obtida no exame, sendo 3% para estudantes afrodescendentes e 10% para quem tenha cursado o ensino médio integralmente em uma unidade da rede pública. Se o candidato estiver nas duas situações, recebe 13% de bônus.

O prazo de inscrição vai até as 15 horas do dia 28 de junho e as provas serão aplicadas em 17 de julho, no formato presencial. Todo o processo pode também ser consultado diretamente no site da instituição: www.vestibularfatec.com.br.