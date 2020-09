Faculdade de Ciências Médicas da Santa Casa de SP oferece mais de 230 bolsas de estudo

A Faculdade de Ciências Médicas da Santa Casa de São Paulo vai conceder 239 bolsas de estudo para ingressantes do Vestibular 2021. Dessas, 173 são bolsas integrais e outras 66 oferecem desconto de 50% na mensalidade.

As bolsas de estudo são destinadas para candidatos em situação de baixa renda socioeconômica familiar aprovados no processo seletivo. Há oportunidades em todos os cursos de graduação da faculdade: Medicina, Enfermagem, Fonoaudiologia, Radiologia e Sistemas Biomédicos.

Segundo a Santa Casa, a iniciativa considerou o atual momento de pandemia, a necessidade de formar mais profissionais na área da saúde e de fortalecer as políticas de saúde do Sistema Único de Saúde (SUS).

Para concorrer a uma das bolsas, o candidato precisa fazer a inscrição no vestibular por meio do site da Fundação Vunesp. As inscrições estão abertas desde o dia 21 de setembro e vão até as 23h59 do dia 18 de novembro.

As provas para o curso de Medicina ocorrem nos dias 11 e 12 de dezembro, enquanto o exame para os demais cursos acontece só no dia 12 de dezembro. O resultado do processo seletivo será divulgado em 13 de janeiro de 2021, a partir das 15h.