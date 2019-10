Estudantes reconstroem digitalmente monumentos históricos destruídos durante guerras

Conteúdo de responsabilidade do anunciante

Criar uma nova forma de visualizar o passado por meio de uma ferramenta interativa e divertida – o Minecraft. É dessa forma que os alunos do 6° ano do ensino fundamental do Colégio Visconde Porto Seguro têm ajudado a reconstruir monumentos históricos destruídos pelas guerras antigas e atuais.

Desenvolvido pela Microsoft em parceria com a Unesco (Organização das Nações Unidas para a Educação, a Ciência e a Cultura), o projeto History Blocks (história em blocos, na tradução para o português), utiliza o jogo de computador Minecraft para essa reconstrução. O nome é uma menção à forma como a construção é realizada dentro do jogo (encaixe de blocos) e mescla a interatividade da tecnologia com pesquisas históricas e desafios de geometria e lógica.

A proposta é reconstruir os monumentos, mas antes eles deverão ser cuidadosamente estudados, com uma compreensão de suas formas geométricas e proporções na vida real. A intenção é que os alunos aprendam história e compreendam o valor dessas construções. Entre as reconstruções que fazem parte do projeto estão a Mesquita de Al Noori (Iraque), o Templo de Bel (Síria), o Monastério de Sant Elian (Síria), o Buda de Bamiyan (Afeganistão), o Mausoléu Imam Awn al-Din (Iraque) e entrada da cidade antiga de Alepo (Síria) – todas destruídas em conflitos recentes.

Cultura e consciência

Imagine o que é para uma criança vivenciar pedaços da história e reconstruir monumentos milenares que fizeram parte da vida de milhares de pessoas. Foi essa a experiência Carolina Porto e Vitória Ervati, alunas do 6° ano e ambas com 11 anos. “O projeto desenvolvido com o Minecraft foi uma maneira de conhecer e entender a importância de outras culturas. Usamos o Minecraft para nos divertir, mas foi muito legal ter o jogo para aprender e reconstruir algo que foi importante para outras pessoas. Eu fiz muita pesquisa para entender a história do monumento e como foi destruído”, conta Carolina. Já para Vitória, a parte mais marcante foi saber que a maioria das construções a maioria foi destruída pela guerra. “Reconstruindo esses monumentos, a gente percebe como os conflitos e a violência só levam à destruição. E isso não é uma coisa boa.”

Algumas escolas, em diferentes países, já estão adotando essa tecnologia. Você pode conhecer mais sobre o projeto History Blocks no site https://education.minecraft.net/lessons/projeto-history-blocks/