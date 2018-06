Estudantes ocupam prédio da reitoria da Universidade de Brasília

BRASÍLIA - Em protesto contra o corte de gastos na Universidade de Brasília (UnB), um grupo de estudantes decidiu ocupar a reitoria da instituição no início da tarde desta quinta-feira, 12. Segundo a Polícia Militar do Distrito Federal (PMDF), cerca de 500 pessoas estão no local. Segundo a corporação, algumas viaturas se encontram no local, mas responsabilidade pelo prédio é da Polícia Federal.

+++ Após protesto contra cortes na UnB e tumulto no MEC, 4 são presos

O ato ocorre na mesma semana em que estudantes da instituição entraram em confronto com a polícia, após a invasão dos prédios do Ministério da Educação (MEC) e do Fundo Nação de Educação (FNDE). Segundo a universidade, é estimado um déficit de orçamentário de R$ 92 milhões para 2018.

+++ 'Não é censura', diz Marun sobre possibilidade de governo barrar disciplina na UnB

No entanto, o MEC afirma que, "até o início de abril, a UnB já recebeu 60% dos recursos para custeio de 2018". "Portanto, não procede a informação que a instituição pode fechar nos próximos meses por falta de recursos."

+++ Universitário morre em assalto ao lado da sede do governo do DF

Além disso, o órgão diz que suspendeu uma reunião com representantes da universidade após manifestantes quebrarem janelas do edifício sede do ministério e tentar entrar à força no local.