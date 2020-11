Estudantes do ensino médio retomam aulas presenciais na capital; Rosely Sayão comenta em live

Estudantes do ensino médio de escolas públicas e particulares da capital paulista voltam às salas de aula nesta terça-feira, 3. O retorno é opcional e o novo formato das aulas depende de cada instituição. Em algumas delas, os alunos devem alternar entre o ensino remoto e o presencial, com alguns dias na escola e outros em casa.

Apesar de as escolas já terem voltado a funcionar em outubro, a diferença é que agora os alunos poderão assistir às aulas do currículo regular, como História, Matemática e Português, e não apenas participar de atividades extracurriculares.

O retorno, mesmo longe de acontecer em condições normais, representa uma chance para os alunos reencontrarem colegas e professores, especialmente os que estão no 3º ano, prestes a se formar. O último ano da escola costuma ser um dos mais importantes para os estudantes, com uma série de ritos de passagem que marcam o fim dessa jornada.

A pouco mais de dois meses do Enem, as aulas presenciais também podem fazer alguma diferença para os alunos que não conseguiram ter um aproveitamento satisfatório com o ensino remoto.

