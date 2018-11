Estudantes devem diminuir o nervosismo e a ansiedade para o Enem

SÃO PAULO - A poucos dias do Exame Nacional do Ensino Médio (Enem), o principal vestibular do País, o foco do estudantes deve estar no controle da ansiedade. Em conversa com o Estado, especialistas avaliam que o nervosismo pode impactar diretamente na concentração dos candidatos durante as provas, mas fatores como alimentação e descanso podem ajudar a garantir uma performance satisfatória.

O diretor-executivo do Cursinho da Poli, Gilberto Alvarez, comenta que muitos estudantes não lidam bem com a ansiedade e recomenda que, em momentos de crise, os vestibulandos busquem gatilhos para manter o nervosismo sob controle.

"O aluno deve tentar observar o horizonte, recordar alguma lembrança boa, como um cheiro de perfume ou uma pessoa querida. Beber água, caminhar, respirar fundo, puxando o máximo pelo nariz e soltando pela boca", afirma Alvarez.

A alimentação pode ser uma aliada dos estudantes para conter o nervosismo e garantir um bom desempenho durante os testes. Para a nutricionista Luciana Quiles, não é indicado mudar a alimentação na semana anterior à prova, mantendo a dieta o mais perto da rotina possível.

Luciana também alerta para o longo período de prova e comenta que o estudante pode perder a concentração se estiver com fome. A nutricionista indica que os vestibulandos levem alimentos que sejam fáceis de comer, como frutas frescas e castanhas, e que não se esqueçam de beber água.

Para Alvarez, comer durante a prova também é importante como distração e maneira de reflexão. "É uma forma de respirar, se concentrar, recuperar energias", comenta.

Reta final

Nos momentos finais da preparação para o Enem, uma coisa é consenso: em time que está ganhando não se mexe. Portanto, nada de mudar a rotina. Fazer alterações radicais na dieta? Nem pensar. Luciana dá dicas para os últimos dias. "Para a véspera e o dia do vestibular, o estudante deve por alimentos mais leves, que não gerem sonolência ou indisposição."

A experiência de conviver todo ano com alunos que prestam vestibular fez Alvarez criar uma sugestão de rotina para o dia do Enem. Os horários, para além das refeições, também são de suma importância.

"No dia da prova, é importante almoçar cedo, indico por volta de 11h30. Assim, o corpo consegue a digestão de duas horas, garantindo que o candidato não terá sono durante o exame", projeta. "O aluno precisa se conhecer. Alimentos que possam se transformar em energia são necessários, são sempre ótimos. Outra indicação é não levar líquidos muito doces. O ideal é com pouco ou até sem açúcar, porque se for muito doce, dá sede."

E nada de se preocupar com aquela matéria que não entendeu muito bem. Para Alvarez, já não é mais hora de estudo. O descanso é o principal. "O que era para ter sido estudado, já foi. Agora é desencanar, pensar em outras coisas, criar um ambiente leve e tranquilo na reta final da preparação, para desestressar."