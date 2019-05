Estudantes protestam por mais de três horas contra Bolsonaro no Rio

RIO - Centenas de manifestantes, a maioria estudantes do Ensino Médio, protestaram por mais de três horas em frente ao Colégio Militar do Rio de Janeiro (CMRJ) na manhã desta segunda-feira, 6. O ato aconteceu durante a visita do presidente Jair Bolsonaro, que participou de cerimônia alusiva aos 130 anos da instituição.

Durante o evento, o presidente Jair Bolsonaro disse que quer preparar "meninos e meninas" para a quarta revolução industrial no País e, para isso, quer construir um colégio militar em cada Estado brasileiro.

Os manifestantes ocuparam a rua São Francisco Xavier, entre a Morais Silva e a General Canabarro. O trânsito foi interrompido na região. O ato foi acompanhado pela Polícia do Exército, que impediu que os manifestantes se aproximassem do muro do CMRJ.

Não houve registro de incidentes. Durante toda a manifestação, estudantes gritaram palavras de ordem como "não vai ter corte, vai ter luta" e educação "não é esmola". O momento de maior tensão aconteceu quando Bolsonaro participou de cerimônia a poucos metros de onde ocorria o protesto. Nesse momento, soldados do Batalhão de Choque da Polícia do Exército fizeram um cerco. O presidente ouviu muitas vaias dos alunos do lado de fora.

O protesto contra Bolsonaro foi motivado pelo corte no repasse de verbas a instituições federais de ensino, anunciado pelo Governo Federal na semana passada. A manifestação contou em sua maioria com alunos do Colégio Pedro II, que fica em frente ao CMRJ, mas contou ainda com muitos estudantes de institutos federais, Cefet e universidades públicas, como UFRJ e UERJ. Poucos manifestantes empunhavam bandeiras de outros movimentos, como grupos de sem-teto. Algumas pessoas vestiam camisetas ou adesivos de 'Lula Livre'. Militantes do PCO também foram ao ato.

Bolsonaro chegou por volta das 8h cercado de forte aparato de segurança. O evento contou com várias etapas, entre elas a entrega de uma medalha do Colégio ao presidente, desfiles e discursos das autoridades presentes. Acompanharam Bolsonaro o governador do Rio, Wilson Witzel, e o prefeito da cidade, Marcelo Crivella.