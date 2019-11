'Estado' faz correção do primeiro dia do Enem 2019

O 'Estado' vai fazer neste domingo (3), a partir das 20h15, a correção ao vivo do Exame Nacional do Ensino Médio (Enem) com professores do colégio e cursinho Objetivo. Os leitores podem participar com perguntas e comentários enviados para a página no Facebook do Estado.

O primeiro dia de provas do Enem contou com 90 questões de Linguagens e Ciências Humanas, além da Redação. Quase 5,1 milhões de candidatos se inscreveram para fazer a prova, principal meio de ingresso para universidades públicas e privadas no País.

Por ser o primeiro Enem da gestão Jair Bolsonaro, que tem criticado o conteúdo da prova nos últimos anos, há expectativa de cursinhos preparatórios, professores e candidatos sobre possíveis mudanças no estilo das questões. Já o governo promete um exame “neutro”.

Para o próximo domingo, dia 10, estão marcadas as provas de Exatas e Ciências da Natureza. A publicação dos gabaritos está prevista para o dia 13 e o MEC só deverá liberar as notas em janeiro.