'Estado' é premiado na categoria Impresso Nacional na 2ª edição da Abmes de Jornalismo

O Estado foi premiado na categoria Impresso Nacional da 2ª edição do Prêmio da Associação Brasileira de Mantenedoras de Ensino Superior (Abmes) de Jornalismo. A cerimônia de premiação foi realizada nesta terça-feira, 7, em Brasília .

Três finalistas concorreram na categoria. A reportagem do Estado premiada, da jornalista Júlia Marques, com colaboração de Isabela Palhares, mostrou o aumento do número de polos de ensino a distância no Brasil um ano após mudanças na regra para criação das unidades pelo Ministério da Educação (MEC).

Este ano, a 2ª edição do Prêmio Abmes de Jornalismo contou com quase 250 reportagens concorrendo nas oito categorias contempladas pela iniciativa. São matérias em texto, vídeo e áudio que abordam diversos aspectos da educação superior e mostram a relevância desse nível educacional para a transformação de vidas e para o desenvolvimento social do Brasil.