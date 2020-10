Especialistas em Educação falam sobre os desafios da volta às aulas em live nesta terça, 6

Depois de mais de 200 dias fechadas, as escolas da capital abrem nesta quarta-feira, 7. Com o retorno das atividades escolares, instituições de ensino reabrem com pais divididos e expectativa pela volta esperada e temida ao mesmo tempo. A Prefeitura de São Paulo autorizou apenas atividades presenciais extracurriculares neste primeiro momento e a previsão de aulas presenciais ficou para 3 de novembro.

As estimativas são de que mais de 80% das instituições particulares reabram, mas que 40% das famílias não levem seus filhos. Das mais de 4 mil escolas municipais, apenas uma decidiu que vai abrir as portas nesta quarta. Em meio à turbulência e às incertezas da pandemia do novo coronavírus, como voltar à rotina no "novo normal"? O que escolas e responsáveis devem fazer neste momento para inserir as crianças e adolescentes em um novo modelo de estudos?

O Estadão conversa nesta terça-feira, 6, com Silvia Collelo, pedagoga e professora da Universidade de São Paulo (USP), e Ilana Katz, psicanalista, mestre em Psicologia e doutora em Educação. O bate-papo será transmitido no Facebook do jornal, às 16h. É possível participar da live enviando suas dúvidas e comentários.