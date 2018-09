Escola modelo em Santo André aposta em integração com pais e comunidade

Encravada em um bairro residencial de Santo André, no ABC Paulista, a Escola Municipal Ayrton Senna da Silva aposta no engajamento com a comunidade, interação com os pais e atividades fora da sala de aula para melhorar o desempenho dos estudantes. Mesmo com estrutura simples – de salas com quadros de giz à falta de um espaço específico para biblioteca – a escola conseguiu virar exemplo de evolução no Índice de Desenvolvimento da Educação Básica (Ideb).

Voltada para educação infantil e fundamental I (1.º ao 5.º ano), a Ayrton Senna conseguiu quadruplicar sua avaliação em 10 anos. Em 2007, o Ideb para os primeiros anos do fundamental era de apenas 1,5. O índice saltou para 6,1 na última avaliação, em 2007 – uma das escolas com maior trajetória de aumento no País, segundo o Ministério da Educação (MEC). A média brasileira para essa etapa escolar, que reúne crianças de 6 a 11 anos, é de 5,8.

Ao todo, 210 estudantes estão matriculados nas 10 turmas da Ayrton Senna, no bairro da Vila Cecília Maria. Salas do infantil chegam a ter 30 alunas, mas nas séries posteriores o número cai pela metade. “Os professores têm relação muito próxima com os alunos”, destaca a doméstica Viviany de Castro, de 43 anos, mãe de Annanda Lima, de 11. No 5.º ano, a menina estuda à tarde com outros 13 colegas. “Com menos gente, é mais fácil de aprender”, diz a mãe. Entre as atividades, Annanda destaca o laboratório de informática: “A gente faz pesquisas sobre outros planetas, é bem legal”.

Mãe de Isabelly Luani, de 11 anos, a vendedora Andressa Queiroz, de 28, conta que os alunos são tratados com cuidado. “Minha filha tem diabete, precisa tomar insulina e toda hora eles ligam para informar como está a situação dela. Até reunião com nutricionista da escola já tive." Recentemente, os pais também passaram a receber o cardápio por Whatsapp. “Eu e meus irmãos estudamos nessa escola. Sempre foi boa, mas com os anos, vem sempre melhorando.”

“A integração entre o corpo de professores da escola e os pais é bem bacana”, diz a designer de sobrancelhas Jéssica Moreira, de 31 anos, mãe de Ricco, de 6. Segundo afirma, o dever de casa é sempre informado aos pais pela professora em um grupo de Whatsapp, para que possam acompanhar as atividades. “Meu filho evoluiu muito desde que entrou aqui neste ano. Ele conta 1 a 100 sem problema e consegue até contar de 50 a 1, retroativo.”

Jéssica participa do Conselho da escola, que se reúne uma vez por mês para discutir melhorias. Há, ainda, o “Conselho Mirim”, formado por dois alunos eleitos de cada turma. O grupo leva as demandas dos estudantes à diretoria e também encabeça ações participativas, como, por exemplo, a zeladoria nas dependências do colégio ou o combate a focos do mosquito Aedes aegypti, transmissor da dengue.

Bom resultado

“O que interfere para o bom resultado é, principalmente, o envolvimento dos professores e a parceria com a comunidade”, avalia a diretora Ana Luiza Lorenzini. Ela assumiu a Ayrton Senna em 2013 e, segundo conta, o primeiro desafio foi “cativar os munícipes”. “Sem a participação de todos, a gente fica patinando”, diz.

Para a diretora, uma das vantagens da escola é o espaço à disposição, que pode ser “ocupado” por todos. A quadra, por exemplo, é aberta à comunidade nos fins de semana. Em eventos, como festas juninas, os pais são chamados para atuar diretamente, podendo até montar barracas próprias.

Além da proximidade, a diretora destaca o que chama de “práticas diferenciadas” – atividades fora da sala de aula com o objetivo de tornar o aprendizado mais prazeroso para as crianças. “Outro dia, a professora de Matemática levou os alunos no pátio que os estudantes aprendessem a medir”, conta. “No meu entendimento, esse tipo de atividade tem mais resultado.”

Apesar de não contar com uma biblioteca propriamente dita, estantes de livros foram instaladas no corredor do primeiro andar. “Nós temos atividades diárias de leitura”, relata Ana Luiza. Aos fins de semana, os estudantes têm de levar uma das obras para ler em casa. “Cada sala também tem uma caixa de revistas e gibis.”