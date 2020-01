Erro em notas fez MEC prorrogar inscrições do Sisu; entenda o problema

Cerca de 6 mil alunos tiveram as notas revistas pelo Inep, órgão do MEC responsável pelo Enem, após detecção de um erro no processamento da correção da avaliação. A revisão foi feita após ampla mobilização dos estudantes, que procuraram as redes sociais desde a noite da sexta-feira passada para reclamar da situação. O problema levou o ministério a prorrogar as inscrições do Sisu. Entenda a questão:

Quantas notas erradas foram detectadas pelo MEC?

O Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais (Inep), órgão responsável pelo Exame Nacional do Ensino Médio (Enem), disse nesta segunda-feira, 20, ter achado erros nas notas de 5.974 candidatos. Segundo o órgão, foram revisados os resultados de todos os 3,9 milhões de participantes. Os novos resultados já estão disponíveis para consulta na página do candidato - em alguns casos, a diferença entre a nota anterior e a revisada superou 400 pontos (em uma escala de zero a mil).

Quantas reclamações foram recebidas?

O e-mail oferecido pelo Inep para que os participantes relatassem problemas recebeu 172 mil mensagens. O número é bem maior do que o de inconsistências encontradas, mas o Inep garante que o problema foi restrito aos 5.974 casos.

Aos participantes do Enem 2019. O @inep_oficial avaliou todas as notas, e cerca de 6000 apresentaram inconsistências. Ninguém será prejudicado! O Sisu abrirá amanhã e terá mais dois dias além do previsto, ou seja, vai até domingo (26). Novamente, pedimos desculpas pelo susto. pic.twitter.com/zU6V4nYO1Y — Abraham Weintraub (@AbrahamWeint) January 20, 2020

O que causou o problema nas notas do Enem?

O problema ocorreu na gráfica responsável pela impressão das provas. O erro foi na associação entre a cor do caderno de questões do estudante ao gabarito correspondente. Com isso, estudantes que fizeram a prova amarela, por exemplo, tiveram as respostas corrigidas com base no gabarito da prova azul. Um processo administrativo será aberto contra a gráfica Valid, que imprimiu as provas em 2019.

Ainda é possível registrar reclamação em relação às notas do Enem?

O canal aberto para reclamações sobre esse erro tinha prazo para ser encerrado às 10h desta segunda, 20. Para dúvidas, o Inep pode ser contatado no 0800 616161.

O erro foi concentrado em algum local do País?

Segundo o governo federal, 95% das 6 mil provas com problemas na correção estavam em quatro cidades, três de Minas Gerais (Viçosa, Ituiutaba e Iturama) e uma da Bahia (Alagoinhas). A maioria dos erros ocorreu no segundo dia de provas, quando os candidatos resolveram as questões de Matemática e Ciências da Natureza.

Qual o efeito do problema sobre o prazo de inscrição do Sisu?

O episódio fez com que a data-limite de inscrições no Sisu fosse prorrogada em dois dias. Pelo cronograma inicial, a inscrição poderia ser feita até quinta-feira. Agora, será possível se inscrever até domingo. Com a nota do Enem, o candidato disputa vagas em universidades públicas.

O prazo pode sofrer novas alterações?

A Procuradoria Federal dos Direitos do Cidadão (PFDC), do Ministério Público Federal (MPF), enviou ofício ao ministro da Educação, Abraham Weintraub, solicitando que a abertura do Sistema de Seleção Unificada (Sisu) seja suspensa até que as falhas na correção do Exame Nacional do Ensino Médio (Enem) 2019 estejam solucionadas. O pedido foi feito na noite desta segunda-feira, 20.