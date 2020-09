Entenda como deve ser a foto do Enem 2020 e como inserir o arquivo na inscrição

Neste ano, os participantes do Exame Nacional do Ensino Médio (Enem) tem uma exigência extra: o envio de fotos. Apesar de o período de inscrição ter se encerrado em 27 de maio, ainda é possível anexar o arquivo requerido até esta quinta, 1º. Para tirar dúvidas, o Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais Anísio Teixeira (Inep) oferece uma Central de Atendimento no número: 0800 616161.

Veja abaixo o passo a passo e como deve ser a foto:

1) Login com acesso gerado no portal gov.br

Ao realizar a inscrição, você deve ter criado um acesso no portal gov.br. Para acessar a plataforma do Enem agora, você precisará desses dados. Caso não, ainda há tempo: basta acessar o endereço eletrônico e clicar no botão “crie sua conta gov.br”.

2) Acesso ao portal do participante

Depois de criado login e senha, basta você acessar o Portal do Participante e inserir os seus dados.

3) Regras para a foto do Enem

Dentro da plataforma, você encontrará esta tela, onde irá selecionar a foto. Mas se liga! De acordo com as regras exigidas pela organização do Enem, não é permitido incluir uma foto de boné, touca ou em local pouco iluminado.

O Inep exige que a foto mostre o rosto inteiro do participante, seja nítida, recente, em ambiente iluminado e sem acessórios que possam comprometer o reconhecimento, como óculos de sol e acessórios de chapelaria. Também é importante que você esteja a uma distância da câmera que seja possível que ela capture até os seus ombros.

4) Formato da imagem

O edital do Enem 2020 não dá maiores detalhes sobre o formato da foto. O Estadão entrou em contato com o Inep, mas não tivemos resposta para esse questionamento. As únicas exigências definidas é que o arquivo da foto seja em formato JPEG ou PNG e tenha um tamanho máximo de 2 megabytes.