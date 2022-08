Ensino Médio da Móbile oferece mais de 50 disciplinas eletivas

Muito antes da proposta do Novo Ensino Médio pelo Ministério da Educação, a Escola Móbile já oferecia aos alunos um conjunto de disciplinas eletivas. Mas, nos últimos dois anos, a instituição se dedicou a reformular a grade e, em 2022, implementou mudanças que personalizaram ainda mais o currículo. Assim, a partir do seu perfil e interesses, os estudantes podem traçar trajetórias em diálogo com seus projetos de vida.

Rodrigo Mendes, diretor pedagógico e coordenador de Ciências do Ensino Médio da Móbile, explica que a escola optou por manter um núcleo comum consistente, que reúne disciplinas essenciais para a formação geral de todos (como Língua e Produção de Texto, Estudos Literários, Matemática, Física, Química, Biologia, História, Geografia, Inglês, entre outras), e os alunos escolhem disciplinas dentro de um núcleo flexível. Isso possibilita que cada estudante tenha um currículo particular, alinhado aos seus desejos e necessidades. São cerca de 50 opções, entre elas História e memória, Tecnologia das edificações, Mídia e comunicação e Ciência forense.

Já no 1o ano, o aluno escolhe uma área do conhecimento e tem aulas interdisciplinares ligadas à Matemática, Ciências da Natureza, Ciências Humanas ou Linguagens. Além disso, ele escolhe mais duas disciplinas ligadas à área pela qual optou.

Essa possibilidade não engessa o aluno, porque ele pode, no 2o ano, mudar completamente e escolher outra área do conhecimento para se aprofundar.

Já no 3o ano, momento em que o aluno precisará pensar em seu ingresso na universidade, os itinerários passam a ser mistos. Como alguns vestibulares exigem em suas provas mais de uma área do conhecimento, o estudante da Móbile pode cursar eletivas de diferentes áreas.

A ideia é dar liberdade aos alunos, para que possam cursar disciplinas muito diferentes das tradicionais. “Procuramos contemplar uma diversidade grande de percursos formativos para os nossos alunos”, explica o diretor. “A ideia não é incentivar a hiperespecialização, mas aprofundar conhecimentos e permitir que adquiram saberes de uma ou mais áreas de interesse."

Valorizando os projetos de vida

Essas escolhas têm também como objetivo incentivar os adolescentes a pensar em seus projetos de vida. Há, inclusive, uma disciplina obrigatória no 1o ano dedicada exclusivamente a essa reflexão. A escola defende que projeto de vida envolve autoconhecimento e vai além da escolha profissional ou da definição do curso superior. “Refletimos sobre como o estudante quer se apresentar ao mundo, o que espera do futuro, como se relaciona com o outro, como lida com conflitos”, destaca Mendes. No 2o e 3o ano, essa reflexão continua e oferecemos e formamos grupos de acordo com as demandas dos alunos. “Há aqueles que já têm um projeto profissional mais consolidado e querem mais informações, enquanto outros estão muito angustiados porque ainda não se decidiram. Por isso individualizamos o processo.”

Pensando ainda nos projetos pessoais dos alunos, eles completam seus currículos por meio de créditos-atividades, que incluem opções diversificadas, de clube de leitura a treinamento esportivo, de iniciação científica ou artística à ação comunitária. Essas atividades ficam registradas em um documento, dando visibilidade a outro tipo de percurso do aluno. Atividades e cursos feitos fora da escola também podem contar créditos. “Esses créditos-atividade também podem ser usados nos processos seletivos para universidades estrangeiras. Contamos, inclusive, com um Departamento exclusivamente dedicado aos estudos internacionais”, pontua o diretor.

Autonomia intelectual e pensamento crítico

Articulada a toda essa formação que proporciona aos adolescentes, a escola – reconhecida por garantir aos seus alunos o ingresso nas melhores universidades brasileiras e também do exterior – tem grande foco no desenvolvimento da escrita e da leitura e de competências como argumentação e pensamento crítico. “Investimos muito no aperfeiçoamento dos nossos estudantes da produção textual, não só nas disciplinas ligadas à área de Linguagens". Eles escrevem muito, não só redações, mas também respostas para provas dissertativas de todos os componentes curriculares”, conta Rodrigo. “Estruturamos ferramentas e equipes de correção para que eles leiam e escrevam mais e melhor. Com isso, podemos trabalhar muitos conteúdos e vamos gerando autonomia intelectual.” Deste modo, segundo ele, quando o aluno precisa se preparar para o vestibular e revisar conteúdos, ele é altamente competente para isso.

O diretor considera um dos diferenciais da Móbile conjugar uma excelente formação humana ao sucesso nos vestibulares. “Quando pensamos na aparente contradição entre vestibular e uma formação mais complexa, consideramos que essa formação não pode estar separada do ingresso em universidades conceituadas. Nosso Ensino Médio tem como focos a ampliação do repertório cultural do aluno, ancorada a uma formação acadêmica muito sólida e consistente. Quanto mais elementos ele tiver para interpretar criticamente o mundo, domingando questões locais e globais, melhor vai escrever, ler , por consequência, dar conta do vestibular e de universidades exigentes com mais plenitude.”