Enem traz questões que abordam violência contra a mulher, racismo e discurso de ódio nas redes

SÃO PAULO - As questões do primeiro dia do Exame Nacional do Ensino Médio (Enem) abordaram diversos temas ligados aos direitos humanos, como violência contra a mulher, racismo, refugiados, escravidão e discursos de ódio nas redes sociais. No entanto, nenhuma das 90 questões trouxe, por exemplo, a temática LGBT que foi criticada pelo presidente Jair Bolsonaro na edição passada.

Neste domingo, 3, os 5 milhões de candidatos inscritos fizeram a redação e 90 questões de Linguagens e Ciências Humanas. O tema da dissertação foi a "Democratização do acesso ao cinema no Brasil" que os professores de cursinho consideraram "neutro".

Diretor do Cursinho da Poli, Gilberto Alvarez, diz que a prova manteve o perfil de outros anos, cobrando uma visão crítica do candidato e valorizando a capacidade de leitura e interpretação. No entanto, destaca com preocupação a ausência de temas e conteúdos que fazem parte do currículo do Ensino Médio.

"Em Ciências Humanas, a prova trouxe menos questões de História do que em anos anteriores e em comparação com as outras disciplinas da área. É bem representativo o fato de alguns temas não terem caído, como a Era Vargas e Ditadura. Conteúdos que sempre foram cobrados na prova", diz.

A avaliação do coordenador editorial de Ciencias Humanas do Sistema de Ensino COC, Fabio Romano, também é de preocupação em relação a uma suposta "neutralidade" da prova, como prometeu o governo. "Foi uma prova com bastante cara de Enem, sem nenhuma grande surpresa em termos ideológicos, como eles (líderes do atual governo) gostam de falar".

"Não caiu nenhuma letra de música de Chico Buarque, Caetano Veloso ou texto de [Karl] Marx. Não caiu socialismo. Não teve texto de Olavo de Carvalho".

Ausência de temas

Cláudio Hansen, gerente pedagógico do Descomplica e professor de geografia e atualidades, notou a ausência de alguns temas que foram recorrentes em anos anteriores, como o governo Vargas, Guerra Fria e a Segunda Guerra Mundial, problemas e conflitos urbanos.

"Alguns dos medos que tínhamos em relação a conteúdos deixarem de estar presentes na prova por conta da nova formulação de governo acabaram não se confirmando. Houve questões que tratavam como os direitos das minorias, problemas da concentração de renda, uso do agrotóxicos brasileiros, isso tudo apareceu na prova", disse.

Professor de Filosofia e Sociologia do ProEnem, Leandro Vieira disse que a prova abordou vários expoentes da área da Filosofia, como René Descartes, Adam Smith, Francis Bacon e Immanuel Kant, mas que temas que costumavam aparecer na prova de História ficaram de fora. "Temas recorrentes, como Segunda Guerra Mundial, Regime Militar e Era Vargas não apareceram. A prova abordou Grécia Antiga, Renascimento Comercial e teve uma questão sobre a Constituição de 1824.

"A situação dos refugiados também foi abordada. "Na prova de linguagens, tinha uma questão com uma música do Cazuza, mas não era polemizando."

Vieira também notou uma mudança no perfil dos enunciados e respostas da prova, que eram mais curtos e diretos nesta edição. "As questões eram mais diretas e mais curtas. Tinha respostas com uma palavra só. A prova, em comparação com o ano passado, foi um pouco mais fácil na parte de Humanas, porque exigia um domínio conceitual menor, como guardar nomes e acontecimentos, mas demandava uma capacidade interpretativa."

Linguagens

Para Eva Albuquerque, professora do Cursinho da Poli, as questões da prova de Linguagens não trouxeram surpresas. "O ministro da educação já tinha prometido que não haveria questões polêmicas. Então, foi uma prova tranquila. Foi uma prova mais fácil, mais de interpretação de texto. Acho que a base desta prova de Linguagens, mais de 90% dela, foi questão de interpretação de texto. Mas a prova baixou a temperatura esse ano. Em anos anteriores a prova estava mais rica, mais difícil, mais complexa.”