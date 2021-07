Enem tem 4 milhões de inscritos, menor quantidade desde 2007

Nesta quinta-feira,15, o Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Anísio Teixeira (Inep), órgão ligado ao Ministério da Educação (MEC), informou que 4.004.764 candidatos se inscreveram para o Exame Nacional do Ensino Médio (Enem).

O número é o menor desde 2007, quando 3,57 milhões de pessoas se inscreveram. No entanto, o instituto afirma que a quantidade de inscritos não é definitiva, uma vez que os candidatos têm até a próxima segunda-feira, 19, para pagar a taxa de inscrição de R$ 85,00.

De acordo com o Inep, do total de inscritos, 3,9 milhões se inscreveram para realizar o exame na versão impressa, enquanto 101.100 pessoas optaram por fazer a versão digital, que é oferecida exclusivamente para quem já finalizou ou vai concluir o ensino médio este ano. Para as duas modalidades de prova, o exame terá a mesma data.

Em comparação com o ano passado, a quantidade de inscritos para fazer a prova ainda é menor, quando 6,1 milhões se inscreveram para fazer o exame, principal porta de entrada dos estudantes no ensino superior. Por outro lado, quase metade dos confirmados não compareceu aos locais de prova no ano passado, aplicada em meio à alta de casos de covid-19.

Instituições públicas e privadas, por meio do Sistema de Seleção Unificada (SiSU) ou Programa Universidade para Todos (ProUni) usam as notas obtidas no Enem para selecionar novos alunos. As provas desta edição ocorrem nos dias 21 e 28 de novembro de 2021.