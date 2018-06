Enem registra mais de 2,5 milhões de inscrições em três dias

SÃO PAULO - Mais de 2,5 milhões de pessoas se inscreveram para o Exame Nacional do Ensino Médio (Enem) nas últimas 72 horas, informa balanço divulgado nesta quinta-feira, 10, pelo Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais Anísio Teixeira (Inep). As inscrições seguem até o dia 18 de maio.

De acordo com o balanço, desde as 10h de segunda-feira, 7, 2.697.519 inscrições foram contabilizadas no sistema. Ou seja, pouco mais de 600 mil candidaturas por minuto.

+ Com Enem, Portugal atrai 31% mais alunos do Brasil

As inscrições serão confirmadas após o fim do prazo e o pagamento da taxa de R$ 82, que deve ser quitada até o dia 23 de maio.

As exceções são estudantes concluintes do Ensino Médio de escola pública, que estão isentos da taxa. Ao todo, 3.361.468 foram beneficiadas com a gratuidade, informa o Inep. Neste ano, o instituto estabeleceu mudanças na concessão do benefício, estabelecendo regras para reduzir o absenteísmo entre candidatos que têm direito a isenção da taxa.

+ Estudantes brasileiros em Portugal elogiam estrutura, mas reclamam de ‘panelas’

Portugal. Porta de entrada para o ensino superior em Portugal, o Enem passou a ser aceito em mais duas instituições portuguesas: o Instituto Universitário de Ciências Psicológicas, Sociais e da Vida (Ispa) e o Instituto Leonardo da Vinci. Ambas localizadas em Lisboa. Segundo o Inep, pelo menos 1200 brasileiros ingressaram no ensino superior português por meio da nota no exame.