Enem e Fuvest: Leia 20 reportagens do 'Estadão' que ajudam na preparação para o vestibular

Além de dominar competências de escrita ou fórmulas de Matemática, uma boa preparação para o vestibular demanda repertório. Saber mais sobre temas que podem cair nas questões objetivas ou na Redação do Exame Nacional do Ensino Médio (Enem) e na Fuvest ajuda o candidato a ter tranquilidade na hora de resolver as provas e embasamento para escrever bons textos.

Em um momento em que o mundo inteiro sofre os efeitos da pandemia do coronavírus, temas como acesso à saúde e vacinação podem ser abordados nos vestibulares. Também é possível que as provas apostem em questões ligadas às revoluções aceleradas pela crise sanitária e outros pontos como mudanças climáticas, saneamento básico e saúde mental.

Para ajudar na preparação para o exame, o Estadão selecionou 20 reportagens que tratam desses e de outros assuntos. Veja abaixo:

SUS, acesso à saúde e desigualdades

A emergência sanitária provocada pela pandemia de covid-19 tornou ainda mais evidente a importância do Sistema Único de Saúde (SUS) para a preservação da vida de milhões de brasileiros. Esta reportagem mostra que, em todo o Brasil, aproximadamente 133,342 milhões de pessoas não tinham qualquer integrante da família com plano de saúde no ano de 2018.

A pandemia também deixou claro as desigualdades no acesso aos serviços de saúde de qualidade, tema que pode cair na Redação do Enem. O risco de um negro morrer por causa do novo coronavírus é sempre maior que o de um branco, conforme mostra essa reportagem. E, em um hospital na periferia de São Paulo, os moradores já chegam à unidade em estado crítico por causa das dificuldades de isolamento e atenção à saúde nessas regiões.

Coronavírus e a vacinação

Presente nas manchetes de todos os jornais, o tema da vacinação pode aparecer em questões das provas, por meio de assuntos como características dos vírus, sistema imunológico e produção dos imunizantes. Este material ajuda a entender como funcionam as vacinas. E, no caso da covid-19, é possível ver aqui as diferentes tecnologias utilizadas pelos imunizantes.

Ainda sobre imunização, matéria do acervo do Estadão mostra por meio de charges e ilustrações o que foi a Revolta da Vacina em 1904. Para quem deseja se aprofundar na história de epidemias, o Estadão também preparou material contando sobre os 66 dias de terror e morte na luta de São Paulo contra a Gripe Espanhola, há mais de 100 anos.

Pandemia e seus efeitos

Revoluções em todo o mundo aceleradas pela pandemia podem cair na prova. Neste material especial, são listadas 24 mudanças trazidas pelo coronavírus que devem sobreviver à crise sanitária. Os tópicos vão desde o home office até modificações na forma como viajamos, consumimos ou estudamos. Em relação à educação, esta reportagem aborda o risco de abandono escolar em um ano em que boa parte das escolas permaneceu fechada, outro tema que pode ser abordado nos vestibulares. E, para saber mais sobre os desafios da alfabetização, acirrados pela crise sanitária, vale ler esta reportagem especial e acompanhar os últimos dados sobre o tema divulgados pelo Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais (Inep).

Mudanças climáticas e meio ambiente

O tema das mudanças climáticas e a proteção ao meio ambiente é uma das apostas de especialistas para a Redação do Enem. Essa reportagem mostra a necessidade de estratégias globais de prevenção até mesmo para evitar o surgimento de futuras pandemias. E esta a seguir discute como tornar as cidades mais sustentáveis. Já para saber sobre as queimadas na Amazônia e no Pantanal, registradas no ano passado, e entender os efeitos disso, vale a pena visualizar os mapas nesta reportagem especial e essas imagens chocante de animais atingidos pelo fogo.

Saneamento básico e moradia

Outra aposta para as provas, o saneamento básico teve seu marco regulatório aprovado em junho de 2020. Um dos objetivos é reduzir disparidades no Brasil, atraindo grandes investidores para melhorar o desenvolvimento econômico e humano das regiões. Nesta reportagem, é possível entender, por meio dos exemplos de Santos (SP) e Ananindeua (PA), por que a falta de saneamento reforça as desigualdades no País. Já a precariedade das moradias brasileiras é destacada em uma reportagem especial realizada após viagens a cidades do Amazonas, Ceará, Distrito Federal, Goiás, Pernambuco e Rio Grande do Sul.

Comportamento e saúde mental

Questões ou propostas de Redação relacionadas à saúde mental também podem aparecer nos vestibulares. Por isso, é bom se familiarizar com o assunto. O podcast Trabalho Mental, do Estadão, é uma boa pedida para saber mais sobre as relações entre carreira e saúde mental. Já esta reportagem aborda a relação entre a pandemia e o aumento de casos de estresse e ansiedade.