Enem 2022 acontecerá nos dias 13 e 20 de novembro

As provas do Exame Nacional do Ensino Médio (Enem) de 2022 acontecerão nos dias 13 e 20 de novembro. Para a população privada de liberdade, as provas serão realizadas nos dias 13 e 14 de dezembro.

A decisão está em portaria do Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais Anísio Teixeira (Inep), publicada no Diário Oficial da União (DOU) desta sexta-feira, 21.

As datas também foram adiantadas pelo Ministro da Educação, Milton Ribeiro, em seu Twitter na última quinta-feira, 20. Segundo ele, “a publicação deste cronograma demostra o fortalecimento da governança da autarquia. A atual gestão do Inep busca maior efetividade dos processos de avaliação com transparência e em plena sinergia com MEC”, escreveu em publicação na rede social.

O Enem é usado para a entrada na maioria das universidades federais do País. Universidades estaduais, como a Universidade de São Paulo (USP), também destinam parte das vagas para os concorrentes das provas. O resultado do exame é a forma de se classificar para o Programa Universidade para Todos (Prouni) e o Financiamento Estudantil (Fies), além de ser um caminho para entrar em universidades estrangeiras.

A portaria também divulgou a data do Exame Nacional de Desempenho dos Estudantes (Enade), prova que avalia os cursos de ensino superior brasileiros, marcado para o dia 27 de novembro.

Em 2021, o número de inscrições no Enem foi o mais baixo desde 2005. Em relação ao ano anterior, houve uma redução de 41% do total de inscritos.