Enem 2021: Veja gabarito extraoficial da prova de Linguagens e Ciências Humanas

Candidatos do Exame Nacional do Ensino Médio (Enem) fizeram neste domingo, 21, as provas de Redação, Linguagens e Ciências Humanas. Ao todo, tiveram de responder a 90 questões objetivas. A prova teve temas como racismo, desigualdade de gênero, luta de classes e povos indígenas. Compareceram ao exame cerca de 2,3 milhões de estudantes.

O segundo dia do Enem será no próximo domingo, 28 de novembro, quando os participantes resolverão itens de Ciências da Natureza e Matemática.

O gabarito oficial do primeiro dia de testes ainda não foi divulgado pelo Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais (Inep), órgão responsável pela prova e só deve sair no dia 1º de dezembro. Cursinhos, no entanto, já resolveram as questões e apresentam os gabaritos extraoficiais.

Veja abaixo o gabarito extraoficial do curso Objetivo: