Enem 2021 tem questões sobre desastre em Mariana, Copa do Brasil e carros elétricos

Estudantes que fizeram a prova do Exame Nacional do Ensino Médio (Enem) neste domingo, 28, encontraram questões sobre o desastre em Mariana, ocorrido em 2015, vários itens sobre energia e uso de combustíveis, além de uma questão de análise combinatória com uma tabela da Copa do Brasil. Os candidatos fazem até as 18h30 as provas de Ciências da Natureza e Matemática.

Segundo Gabryel Real, gerente de Processos Avaliativos do SAS Plataforma de Educação, a prova deste domingo não trouxe surpresas nem questões polêmicas. "Foi uma prova com a cara do Enem, com situações-problema, que exigia habilidade de leitura de gráfico e com contextualizações relacionadas à vida do aluno."

Entre as questões que chamaram a atenção, estava uma na prova de Ciências da Natureza que abordava o desastre de Mariana, em Minas Gerais, em 2015, quando houve o rompimento de uma barragem da Samarco. "Falava sobre o impacto do desastre em Abrolhos, que fica bem distante e pedia para escolher algumas das espécies locais que foram afetadas pelos dejetos."

Hove ainda várias questões sobre energia e combustíveis. Uma delas abordou o tema dos carros elétricos, destacando o entrave do tempo de recarga desses veículos. Apesar de a prova trazer à tona o tema de energia e combustíveis, não houve, segundo Real, menção explícita ao aquecimento global. Também não havia questões sobre a Floresta Amazônica.

Para Gilberto Alvarez, diretor do Cursinho da Poli, a prova deste domingo demonstra, mais uma vez, o envelhecimento do Banco Nacional de Itens, de onde são tiradas as questões que compõem o Enem. Não havia itens relacionados a acontecimentos dos últimos anos - a pandemia, por exemplo, não apareceu. Apesar disso, as questões faziam referência a temas que continuam atuais no Brasil.

Uma delas, por exemplo, comparava a dengue com o Ebola. O item abordava a taxa de letalidade e o tempo de incubação das doenças. "Eram temas que já caíam em Biologia e nos fazem refletir sobre questões da atualidade", diz Alvarez. Havia ainda uma referência ao fenômeno climático de ilha de calor em São Paulo - quando a temperatura aumenta em grandes centros urbanos por causa da concentração de asfalto e concreto.

Em Matemática, os estudantes se depararam com uma questão de análise combinatória que usava uma tabela da Copa do Brasil, de 2015. Também encontraram itens de Geometria, como é esperado no Enem. "Vinte e uma questões envolviam leituras de gráficos e tabelas. É uma habilidade já esperada para a prova de Matemática e foi bem recorrente", diz Real.

Para Mayara de Souza, professora de Matemática do Descomplica, a novidade na matéria foi uma questão de geometria especial que pedia o volume de tronco de cone. "Isso não caiu antes do Enem. Foi uma coisa inédita e que os alunos provavelmente tiveram dificuldade." Também pode ter assustado os estudantes um item que resultava em uma equação de quarto grau.

Segundo Alvarez, a prova de Matemática foi um pouco mais difícil do que a do ano passado. Por outro lado, a de Química surpreendeu por não exigir tantos cálculos. Em Biologia, segundo o diretor do Cursinho da Poli, as questões foram bastantes diretas e, em muitos casos, não era possível responder apenas por meio de interpretação de textos.