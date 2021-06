Enem 2021: inscrições começam nesta quarta-feira; veja passo a passo

As inscrições para o Enem 2021 começam nesta quarta-feira, 30, e se estendem até o dia 14 de julho. A prova, que é tida como a mais importante do País, está agendada para os dias 21 e 28 de novembro.

O valor da taxa de inscrição é de R$ 85, quantia que deve ser paga exclusivamente pelos candidatos que não estão isentos, por meio de Guia de Recolhimento da União (GRU Cobrança). Isentos ou não, todos os interessados em fazer o Enem 2021 devem realizar a inscrição no exame.

Neste ano, tanto a versão impressa quanto a digital serão aplicadas nos mesmos dias e horários — o que é uma novidade, já que no Enem 2020 a aplicação se deu em finais de semana diferentes.

O Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais Anísio Teixeira (Inep) reforça que o Enem Digital é exclusivo para quem já concluiu o ensino médio ou concluirá em 2021. Para a modalidade, estarão disponíveis recursos de acessibilidade, como prova ampliada, superampliada, sala de fácil acesso, intérprete de Língua Brasileira de Sinais (Libras) e tempo adicional.

As vagas para fazer a versão digital da prova são limitadas. Segundo o edital publicado no começo de junho, no Enem 2021 serão disponibilizadas 101.100 inscrições para os primeiros participantes que optarem pela modalidade digital.

O exame deste ano ocorre após o Enem 2020, primeira edição a ter sido realizada em contexto de pandemia, ter registrado abstenção recorde: 55,3% dos inscritos não compareceram aos locais de prova. Em certa medida, o número é atribuído ao medo de contaminação pela covid-19.

O edital para o Enem 2021 não especifica quais ações de proteção serão adotadas por conta da pandemia, mas prevê que não será permitida a entrada em locais de prova de participantes sem máscara de proteção contra a covid-19.

Passo a passo de como se inscrever no Enem 2021

O Inep preparou um passo a passo para ajudar no processo de inscrição do Enem 2021.

1. Início. O primeiro passo é acessar a Página do Participante e clicar no botão “Inscrição”. Depois, são solicitados o número do CPF e a data de nascimento do participante, informações que devem ser inseridas antes de clicar na opção “Iniciar a inscrição”.

Os dados pessoais informados devem ser iguais aos cadastrados na Receita Federal. Segundo o Inep, inscrições com dados diferentes dos da Receita não serão aceitas.

2. Dados pessoais. Em seguida, basta selecionar o botão “Próximo”, que direciona para as páginas de preenchimento dos dados pessoais e endereço. Ao preencher as informações, deve-se seguir clicando em “Próximo”.

3. Atendimento especializado. Na aba “Atendimentos”, deve-se responder se o participante precisa de atendimento especializado. Se a opção for sim, o caminho é preencher as informações referentes à necessidade de recursos de acessibilidade e anexar os documentos correspondentes. Se o participante não precisa de atendimento especializado, o indicado é selecionar a opção “Não preciso”.

4. Situação escolar. Depois, há uma etapa referente à situação escolar do aluno e um questionário socioeconômico, que tem 25 perguntas a serem respondidas.

5. Dados de contato. Em “Dados de Contato”, devem ser informados telefones de contato (fixo e celular) e e-mail válidos. O Inep poderá utilizar o e-mail cadastrado para enviar ao participante informações relativas ao exame.

6. Modelo de prova. Com os contatos preenchidos, o participante deve selecionar o modelo de prova (impressa ou digital), que não poderá ser alterado após a finalização da inscrição, e indicar a cidade e o Estado em que se deseja realizar as provas. Esse campo pode ser alterado na Página do Participante até o encerramento das inscrições, às 23h59 do dia 14 de julho.

7. Foto. Já no estágio final da inscrição, no campo “Foto”, é preciso anexar uma foto do participante no sistema. Ela deve ser atual, pois pode ser usada pelo Inep para procedimento de identificação nos dias de realização do exame.

8. Enviar inscrição. A última etapa da inscrição é uma página com todas as informações do participante. Nela, é importante conferir se as respostas estão corretas e clicar no botão “Enviar inscrição”. Se o participante não solicitou a isenção da taxa de inscrição ou teve o pedido de isenção reprovado, é importante não se esquecer de pagar a GRU Cobrança para ter a inscrição confirmada.

O que cai no Enem

O Exame Nacional do Ensino Médio é constituído por quatro provas objetivas e uma redação em língua portuguesa. Cada prova objetiva tem 45 questões de múltipla escolha, que avaliam as seguintes áreas de conhecimento:

linguagens, códigos e suas tecnologias;

ciências humanas e suas tecnologias;

ciências da natureza e suas tecnologias;

matemática e suas tecnologias.

Sobre o Enem

O Exame Nacional do Ensino Médio foi instituído em 1998, com o objetivo de avaliar o desempenho escolar dos estudantes ao término da educação básica. Em 2009, o exame aperfeiçoou sua metodologia e passou a ser utilizado como mecanismo de acesso à educação superior. Desde 2020, o participante pode escolher entre fazer o exame impresso ou o Enem Digital, com provas aplicadas em computadores, em locais definidos pelo Inep.