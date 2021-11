Enem 2021: Cursinhos apontam questão sem alternativa correta; veja gabarito extraoficial

Professores de cursinhos ouvidos pelo Estadão apontaram que pelo menos uma questão da prova do Exame Nacional do Ensino Médio (Enem) realizada neste domingo, 28, não tinha alternativa correta. Os candidatos resolveram, no total, 90 questões de Ciências da Natureza e Matemática.

Para os professores, o Enem deste ano evidenciou o envelhecimento do banco de questões, de onde são tirados os itens da prova. Não houve temas atuais, como a pandemia de covid-19, e parte das questões teve enunciado mais direto e menos interpretativo.

A questão apontada como sem resposta é a 157 da prova rosa (138 da prova azul, 155 da prova cinza e 178 da prova amarela). Trata-se de uma questão de Matemática, que abordava os times campeões da Copa do Brasil. Segundo Mário Fernandes, professor de Matemática do Curso Pré-Vestibular da Oficina do Estudante de Campinas, a resposta encontrada pelos professores não confere com nenhuma das alternativas apresentadas. O mesmo problema foi apontado pelo professor de Matemática do Curso e Colégio Objetivo Marcelo da Silva Melo.

Para Ademar Celedônio, diretor de Ensino e Inovações Educacionais do SAS Plataforma de Educação, aparentemente houve um erro de digitação nessa questão da prova. O gabarito oficial do Enem só será divulgado na quarta-feira, 1º, segundo o Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais (Inep), órgão ligado ao Ministério da Educação (MEC) responsável pela prova. Os cursinhos, no entanto, já resolveram as questões e apresentaram gabaritos extraoficias da prova.

