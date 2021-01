Enem 2020: Veja o que mais cai nas provas de Linguagens e Ciências Humanas

SÃO PAULO - Os inscritos no Exame Nacional do Ensino Médio (Enem) de 2020, que será realizado nos dias 17 e 24 de janeiro de 2021, farão no primeiro dia as provas de Linguagens, Códigos e suas Tecnologias, Redação e Ciências Humanas e suas Tecnologias. Para saber quais as principais dicas de questões para cada disciplina e as melhores técnicas, o Estadão conversou com professores de cursinhos.

"O mais importante para se pensar na prova de Linguagem, Língua Estrangeira e Artes, é que o ponto de partida do Enem é colocar as habilidades e competências em primeiro plano. A prova sempre cria um contexto e a partir disso o aluno deve demonstrar um conhecimento sobre o conceito", explica Henrique Braga, professor de português do Curso Anglo.

Outra dica importante é o candidato sempre ler o texto direcionado pelo enunciado. "Isso faz o aluno ganhar tempo na prova e ser mais diretivo para mostrar que ele tem exatamente aquela habilidade e o conhecimento exigido por aquele enunciado", complementa Braga.

Veja a seguir outras dicas e os principais temas abordados no primeiro dia do Enem:

Linguagens

"Mais do que saber por memorização o conhecimento das áreas de Linguagens, sejam da gramática, figuras de linguagem ou determinada escola literária, é importante o aluno reconhecer algumas características", aponta Braga. Por exemplo: não basta você saber o que é um cubismo, mas reconhecer uma obra de arte cubista.

As principais questões são relacionadas a:

Língua portuguesa/Gramática: variação linguística

Literatura: artes em geral e vanguardas artísticas

Língua portuguesa/Redação: o ser humano e sua relação com a sociedade, cidadania e poder

Língua portuguesa/Texto: apreensão de sentido, compreensão de sentido

Inglês: compreensão de texto

Para a prova de Redação, o professor Felipe Leal diz que os alunos devem ficar atentos aos temas relacionados com os direitos previstos na Constituição. "Destaco para esse eixo temático os direitos sociais como: saúde, educação, transporte, moradia... Você pode pensar em temas como saneamento básico, saúde mental para os adolescentes, erradicação do analfabetismo, entre outros."

Já na prova de Inglês, o estudante terá de responder cinco questões relacionadas à leitura e compreensão de textos. "Os textos são variados. O aluno pode encontrar uma propaganda, um trecho de um livro, uma poesia, um cartaz, ou até uma citação. A variedade de gêneros na prova do Enem costuma ser grande", diz Sirlene Aarão, professora de Inglês.

Uma dica é praticar a leitura. O estudante também deve estar atento ao enunciado para saber qual habilidade está sendo testada, como vocabulário, estrutura gramatical específica e a finalidade do texto. "Geralmente letra de música e poesia são as questões mais difíceis. A sugestão é olhar o texto, identificar o gênero, ver as fontes e olhar as informações verbais e não verbais", afirma Aarão.

História

A prova de História é considerada diversificada e, segundo os especialistas, a maior incidência de perguntas é sobre a história do Brasil.

As principais questões são relacionadas a período republicano, História da América e História Contemporânea.

"O estudante vai encontrar temas sobre a Idade Contemporânea, as Revoluções Burguesas, o Século XX e a Idade Moderna. Na parte da história do Brasil, embora haja muitas perguntas sobre o período colonial, o que tem a maior incidência é o período republicano", diz Raphael Tim, professor do Curso Anglo. "Discussões sobre a Era Vargas, Primeira República e ditadura civil-militar também aparecem com frequência."O professor afirma que o candidato não deve deixar de estudar outros temas. "Em História cai de tudo. Você vai encontrar perguntas sobre o Egito Antigo, catedrais medievais, assim como também vai se deparar com questões sobre a culinária na história do Brasil, a construção de Brasília e o código penal de 1890 relacionado com práticas de magia", diz. "Podemos esperar uma prova na qual os textos tendem a não ser longos ou de grande complexidade, mas exigem uma interpretação atenta."

Filosofia

"As questões do Enem nos últimos anos não permitem que o aluno responda apenas pela interpretação de texto, então se tornou uma prova que exige o conhecimento sobre os filósofos e as escolas", diz Felipe Leal. "Entre os temas mais abordados estão a teoria do conhecimento e a ética. O debate entre os gregos antigos, principalmente Platão e Aristóteles, a importância dos sentidos e as formas de conhecer a verdade."

As principais questões são relacionadas a Filosofia moderna e medieval.

Sociologia

O professor Rene Araújo indica a revisão de conteúdos sobre direitos e cidadania, características da democracia, participação política e a divisão dos poderes. "São assuntos que de modo direto ou indireto foram abordados nos últimos anos", afirma.

As principais questões são relacionadas a poder, Estado e política; diversidade cultural e estratificação cultural.

"Também é importante dar atenção para aspectos que envolvam a arte urbana, manifestações culturais populares, pluralidade cultural e questões de gênero. Vale revisar temas sobre o papel da mulher na sociedade, avanços e desafios na conquista de direitos, além de desigualdade social e mobilidade urbana", destaca Araújo.

Geografia

As principais questões são relacionadas a:

Geografia do Brasil: Geografia econômica, física e humana

Geografia Geral: Geografia econômica, questões ambientais e geopolítica

"Em Geográfica do Brasil é muito questionado a chamada Geográfica física e humana", diz Augusto Silva, professor do Curso Anglo. "Sobre economia é sempre importante ficar atento em processos que envolvem o comércio brasileiro com parceiros como a China, União Europeia e Argentina. Já na Geográfica física, as questões abordam assuntos relacionados com o clima, vegetação, particularidades da hidrografia e a exploração dos recursos naturais. Também é comum ter perguntas sobre população, humanização e Geográfica agrária."