Enem 2020: Inep divulga datas e regras para provas digital e impressa

O Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais Anísio Teixeira (Inep) divulgou nesta terça-feira, 31, os editais do Exame Nacional do Ensino Médio (Enem) deste ano, que terá edição tanto impressa quanto digital. O período de inscrição será de 11 a 22 de maio, com aplicação das provas em 1º e 8 de novembro (impressa) e 11 e 18 de outubro (digital).

O participante que optar por fazer o Enem impresso não poderá se inscrever na edição digital e, após concluir o processo, não poderá alterar sua opção. A partir do dia 6 de abril, os estudantes poderão fazer a solicitação de isenção da taxa de inscrição do Enem, que abrange estudantes do terceiro ano da rede pública, candidatos que cursaram todo o ensino médio em escola da rede pública ou como bolsista integral na rede privada e com renda, por pessoa, igual ou menor que um salário mínimo e meio, dentre outros.

Neste ano, será obrigatória a inclusão de foto atual do participante no sistema de inscrição, que deverá ser utilizada para procedimento de identificação no momento da prova. O valor da taxa de inscrição permaneceu o mesmo da edição de 2019: R$ 85, que deverá ser pago até 28 de maio.

De acordo com o Inep, a estrutura do exame não foi alterada e será mantida a aplicação de quatro provas objetivas, constituídas por 45 questões cada, e uma redação em língua portuguesa. Durante o processo de inscrição, o participante deverá selecionar uma opção de língua estrangeira - inglês ou espanhol.

A implantação do Enem Digital terá início neste ano e, de acordo com o Inep, será feita de forma progressiva. Nessa fase inicial, até 100 mil pessoas poderão fazer a prova no novo modelo. A previsão é que a consolidação deste modelo seja feita até o ano de 2026. A estrutura do exame será igual à da versão impressa. Ele não estará disponível para treineiros e não promoverá atendimento especializado.