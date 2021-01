Enem 2020: Estigma associado às doenças mentais é tema da redação

O ministro da Educação, Milton Ribeiro, divulgou na tarde deste domingo, 17, o tema da redação do Enem 2020 em uma publicação no twitter: "Estigma associado às doenças mentais na sociedade brasileira". Neste primeiro dia de prova, os candidatos realizam as 90 questões de Ciências Humanas e Linguagens, além da Redação. A previsão de término é às 19 horas, mas a partir das 15h30 os candidatos já podem deixar os locais de prova.

Nesta edição, o tema da redação é: “O estigma associado às doenças mentais na sociedade brasileira”. — Milton Ribeiro (@mribeiroMEC) January 17, 2021

O ministro acompanhou os preparativos para a prova em Curitiba e disse, por meio das redes sociais, que os protocolos de segurança em relação à pandemia estão sendo cumpridos. O Ministério Público Federal e a Defensoria Pública moveram ação para adiar o teste, alegando falta de segurança sanitária para a prova, em meio ao agravamento da pandemia no País. A Justiça negou o pedido - a exceção é o Amazonas, onde o Enem foi adiado por causa do aumento de casos de covid-19. Cerca de 5,8 milhões de candidatos se inscreveram para a prova.

Acabo de chegar em Curitiba para acompanhar a abertura dos portões em uma escola e verificar se os protocolos de segurança estão sendo cumpridos. pic.twitter.com/05Tz3ZMSk0 — Milton Ribeiro (@mribeiroMEC) January 17, 2021

Últimos temas da redação do Enem

2019 - "Democratização do acesso ao cinema no Brasil"

2018 - "Manipulação do comportamento do usuário pelo controle de dados na internet"

2017 - "Desafios para a formação educacional de surdos no Brasil"

2016 - "Caminhos para combater a intolerância religiosa no Brasil" e "Caminhos para combater o racismo no Brasil"

2015 - "A persistência da violência contra a mulher no Brasil"

2014- "Publicidade infantil em questão no Brasil